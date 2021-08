Corona-Comeback: Schwesig für bundesweiten Warnwert

Schwerin

Einen neuen Umgang mit Corona-Infektionen bundesweit fordert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Vor dem Treffen der Länderchefs am kommenden Dienstag wirbt sie für einen Corona-Warnwert, der auf mehreren Kriterien basiert. Inzidenzen allein seien als Grundlage für die Pandemiebewertung ungeeignet. „In MV haben wir bereits eine neue Corona-Ampel eingeführt, die neben den Inzidenzwerten auch die Belegung der Krankenhäuser und hier besonders der Intensivstationen berücksichtigt“, so Schwesig. „So etwas könnte ich mir auch auf Bundesebene gut vorstellen.“ Unterstützung erhalte sie von ihrer Amtskollegin aus Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD).

Maskenpflicht, wenn die Ampel auf Orange springt

Die Corona-Lage in MV verschärft sich wieder. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 13,7. Laut Corona-Ampel der Landesregierung (sechs Stufen: grün, gelb, orange, rot, dunkelrot, violett) drohen bei weiterem Anstieg wieder Einschränkungen. Liegt die Inzidenz in einem Kreis mehr als drei Tage über 10, springt die Ampel auf gelb. Dann gelte Maskenpflicht in Außenbereichen von Gaststätten oder bei Open-Air-Aufführungen – wenn man nicht am Platze sitze. Außerdem: in Kantinen, Galerien, Museen, Freizeitparks und auf Jahrmärkten.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stufe Orange (Inzidenz über 35) bedeute: Testpflicht für Innenbereiche von Gaststätten, für Friseur, Theater- oder Konzertbesuche, Museen und Spaßbäder. Ab Stufe Orange gelten auch wieder deutlich geringere Besucherzahlen für Veranstaltungen: 2500 im Freien und 1250 innen.

Springt die Ampel landesweit um, müsse die Regierung Weiteres beraten, kündigt Sprecher Andreas Timm an. Die Corona-Inzidenz gilt schon jetzt nicht allein als Gratmesser für Kontaktregeln in MV. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales veröffentlicht täglich Bewertungen. Stand Mittwoch: Nur die Inzidenz betrachtet, sind die Landkreise Rostock und Mecklenburgische Seenplatte grün, alle anderen gelb. Bei mehr Kriterien: alles grün.

Von Frank Pubantz