Corona: Commerzbank schließt neun Filialen in MV

Rostock

Die Commerzbank schließt in Folge der Corona-Krise einen großen Teil ihrer Filialen für den Kundenverkehr. Wie aus einer Mitteilung der Bank hervorgeht, betrifft das in Mecklenburg-Vorpommern offenbar neun der 13 Zweigstellen. Geöffnet bleiben demnach nur noch die Filialen in Rostock (Lange Straße 1), Schwerin, Neubrandenburg und Roggentin. Alle anderen werden für den Kundenverkehr geschlossen – unter anderem die Zweigstellen in Stralsund, Greifswald, Bergen auf Rügen und Wismar sowie die weiteren in Rostock. Die Commerzbank wolle „alles dafür tun, um sowohl Kunden als auch Mitarbeiter zu schützen“, hieß es.

Bankdienstleistungen weiter verfügbar

Trotz der Corona-Krise seien aber alle Bankdienstleistungen weiterhin rund um die Uhr verfügbar. Die Selbstbedienungs-Zonen seien an allen rund 1000 Standorten in Deutschland geöffnet, so dass Kunden jederzeit Ein- und Auszahlungen tätigen können. Gebührenfreies Geld abheben sei zudem an vielen Supermärkten, Drogerien und Tankstellen möglich. Bei täglichen Besorgungen könnten Kunden im Handel kontaktlos per Karte oder Smartphone zahlen.

Von Thomas Pult