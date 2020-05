Rostock

Wieder nur ein moderater Anstieg: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hat fünf weitere nachgewiesene Fälle von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Damit habe sich die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 750 (Stand Samstag, 15.00 Uhr) erhöht, teilte das Lagus am Samstag mit. Die fünf neuen Erkrankungen traten in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (2), Ludwigslust-Parchim (1) und in Schwerin (2) auf.

688 von 750 Erkrankten genesen

Insgesamt 688 Infizierte in MV gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. Neue Todesfälle kamen am Sonnabend nicht hinzu. In Krankenhäusern mussten oder müssen landesweit 110 Menschen behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation.

MV das Land mit den geringsten Infektionswellen

MV sei nach wie vor das Land mit den geringsten Infektionswellen, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) während einer Pressekonferenz im Vorfeld weiterer geplanter Corona-Lockerungen in Schwerin. „Wir haben den Spitzenplatz in Deutschland. 745 Fälle sind nicht so viel. Und die meisten sind ja auch schon genesen.“ Glawe weiter: „Die Pandemie in MV ist größtenteils vorbei.“

In Vorpommern gibt es keinen aktuell bekannten Corona-Fall mehr. Der Landkreis Rostock hatte in der 7-Tage-Statistik zuletzt mit 8 die meisten gemeldeten Infektionen im Land.

Von Alexander Loew