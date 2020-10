Schwerin

Corona-Lockdown oder nicht? Im Landtag sind zu dieser Frage am Donnerstag die Fetzen geflogen. Während Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) eindringlich an die Bürger im Land appellierte, im November möglichst viele Kontakte zu anderen zu vermeiden, warf die AfD der Regierung Aktionismus vor.

Ein Ergebnis: Die Landesregierung soll den ab 2. November vom Lockdown betroffenen Gastronomen (bis 50 Mitarbeiter) neben Bundesgeld weitere Mittel als Entschädigung zur Verfügung stellen.

Es gäbe viele Ebenen, auf denen man die mehr als vierstündige Debatte im Landtag erzählen könnte. Eine hätte AfD-Entgleisungen mit Nazi-Bezug zum Inhalt. Da war von „Endsieg“ oder „Kriegsberichterstattung“ die Rede. Ex-AfD-Mann Holger Arppe verglich Reden der Regierungskoalition gar indirekt mit einer des einstigen Nazi-Propaganda-Ministers Joseph Goebbels. Die Linke, kaum taktvoller, attestierte der AfD wiederum „geistige Umnachtung“.

Schwesig : dürfen nicht in eine Gesundheitsnotlage kommen

Mittendrin eine Ministerpräsidentin unter Hochspannung. Schwesig schickt Appelle an die Bevölkerung. Die Corona-Pandemie habe Deutschland mit „voller Wucht“ getroffen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch in MV die Zahlen explodieren, wenn nicht massiv gegengesteuert werde. Man müsse jetzt konsequent und früh handeln, „um nicht in eine Gesundheitsnotlage zu kommen“.

Dabei hat Schwesig Zahlen Greifswalder Wissenschaftler im Kopf, die anhand einer Modellrechnung bis März mehr als 3000 Intensiv-Patienten in Kliniken des Landes prognostizieren, wenn es so weitergeht wie bisher.

„Das ist kein Alptraum – das ist knallharte Realität“

„Wir müssen den Monat November zum Wellenbrecher machen“, sagt Schwesig. Jeder sei gefordert, Kontakte zu reduzieren, auf Feiern und Reisen zu verzichten, damit alle Weihnachten mit Familie und Freunden feiern könnten. Sie wisse: Es sei für viele schwer, sich vorzustellen, dass die Lage wirklich aus dem Ruder laufen könnte. Aber genau so sei es. Klettere der Corona-Inzidenzwert in MV (aktuell: 37,9) erst einmal auf über 100, sei eine Nachverfolgung und Eindämmung der Fälle kaum noch möglich. Dann sei vor allem die ältere Bevölkerung, rund ein Drittel der Menschen in MV, in Gefahr. Schwesig fordert auch mehr Reisebeschränkungen aus Corona-Risikogebieten deutschlandweit.

Mehr Geld für Gastronomen, Sonderrolle für Jugendsport

Die AfD-Fraktion, komplett ohne Mund-Nasen-Schutz im Landtag, unterstellt der Regierung „blinden Aktionismus“, spricht vom „Todesstoß für Gastronomen“. Es brauche regionale Antworten auf die Pandemie. MV sei nicht Berlin. Fraktionschef Nikolaus Kramer: „Das Virus ist beherrschbar – auch ohne Lockdown.“ Wie, das verrät er nicht. Über Stunden folgt ein Schlagabtausch.

„Die Lage ist schwierig“, erklärt Torsten Renz ( CDU). Es gäbe Zustimmung für harte Regeln in rund 80 Prozent der Bevölkerung. Auf Anstoß der CDU beschließt eine Mehrheit im Landtag, die Auswirkungen der Corona-Regeln „abzumildern“. Neben der Zusage des Bundes, Gastronomen im November bis zu 75 Prozent des ausfallenden Umsatzes zu ersetzen, soll das Land fünf weitere Prozent obendrauf packen. Zudem müsse Kinder- und Jugendsport in Vereinen „weitestgehend“ von Corona-Einschnitten ausgenommen werden.

Linke: den Bürgern die Regeln besser erklären

Die Linke schließt sich der Koalition an. Der Staat habe jetzt seine Bürger zu schützen, so Fraktionschefin Simone Oldenburg. Doch die Einschränkungen sollten den Menschen auch erklärt werden. „Wir brauchen nachvollziehbare Maßnahmen für den Weg durch die zweite Welle.“ Es müsse unbedingt verhindert werden, dass bei Betten-Engpässen in Kliniken Ärzte entscheiden müssen, wem sie helfen und wem nicht.

Von Frank Pubantz