Aus der Mittwochsdemo in Wolgast ist eine Dienstagsdemo geworden: Am Abend gingen 1400 Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Der Protestzug ging quer durch die Stadt und wurde zwischenzeitlich von der Polizei gestoppt.

