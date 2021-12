Schwerin

Ohne das Einschreiten der Polizei hätte es womöglich in Schwerin Szenen wie in Sachsen gegeben, wo Demonstranten mit Fackeln das Haus einer Ministerin belagerten. Am Montagabend seien rund 400 Menschen gegen die Corona-Politik der Landesregierung auf die Straßen gegangen, erklärt eine Sprecherin der Schweriner Polizei.

Plötzlich sei der Zug „in Richtung der Wohnung der Ministerpräsidentin gezogen“. Rufe aus der Menge hätten den Schluss zugelassen, dass die Demonstranten vor Schwesigs Tür demonstrieren wollten. Die Polizei habe den Zug jedoch „umgelenkt“. Einige der Demonstranten hätten Kerzen getragen. „Fackeln haben wir nicht gesehen“, so die Polizeisprecherin.

Schwesig reagiert. „Ich bedanke mich bei unserer Landespolizei, die konsequent gehandelt und diesen Zug gestoppt hat“, schreibt sie über den Nachrichtendienst Twitter. „Ich werde auch weiterhin alles dafür tun, dass unser Land gut durch die Corona-Pandemie kommt, und nicht zulassen, dass radikale Kräfte unser Land spalten.“

Auch vor der Staatskanzlei habe es Protest gegeben, so ein Sprecher der Landesregierung.

Von Frank Pubantz