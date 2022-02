Weil es nach wie vor keinen Veranstalter gibt, der die Verantwortung für die Demonstrationen gegen die Corona-Demos in Anklam übernehmen möchte, hat das Ordnungsamt nun die Notbremse gezogen. Die regelmäßigen Aufzüge an Montagabendenden werden verboten.

An zahlreichen Orten in Mecklenburg-Vorpommern gehen Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. In Anklam sind diese Demos jedoch nicht angemeldet. Deswegen will der Kreis nun durchgreifen (Symbolbild) Quelle: Tilo Wallrodt