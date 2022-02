Wolgast

Wird es künftig immer am Dienstag und am Mittwoch zwei Demonstrationen in Wolgast gegen die geltenden Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht geben? Nachdem sich die Organisatoren der ehemaligen Mittwochsdemo zerstritten haben, ist genau das vergangene Woche passiert.

Gleichzeitig mehren sich aus der Wolgaster Bevölkerung Beschwerden von Bürgern, die sich durch die Demos und den damit verbundenen Lärmpegel sowie weitere dabei auftretende Probleme wie etwa das Urinieren in der Öffentlichkeit an Grundstücksbegrenzungen bzw. Häusern in ihrer Lebensqualität deutlich eingeschränkt fühlen.

Versuch der Einigung durch Versammlungsbehörde

Aus diesem Grund gab es am vergangenen Freitag den Versuch einer Einigung. Der Landkreis als Versammlungsbehörde, die Polizei, welche die Kundgebungen und Demos immer abgesichert, und die Stadt Wolgast hatten per Videokonferenz mit den Organisatoren beider Veranstaltungen gesprochen. Dabei stand der Vorschlag im Raum, dass sich künftig – auch mit Rücksicht auf die Wolgaster Bevölkerung – nur noch auf den Mittwoch als Veranstaltungstag konzentriert wird und Kundgebungen/Demos dann wechselweise im Zwei-Wochen-Rhythmus durchgeführt werden. Eine Woche die einen, die andere Woche die anderen auf die Straße.

Der Vorschlag wurde von den Organisatoren um den Unternehmer Michael Bertram und Petra Albrecht-Kühl (Mittwoch) angenommen, von der anderen Seite (Sebastian Glaser/Martin Blumentritt – Dienstag) wurde er abgelehnt. Daher gehen in dieser Woche wieder an zwei Tagen Menschen in Wolgast auf die Straße, um ihren Unmut über die Corona-Politik zum Ausdruck zu bringen.

Nachdenken über Beschwerden von Anwohnern

Dennoch gibt es einen großen Unterschied zur Vorwoche: Das Organisationsteam, das für den Mittwoch zuständig ist, hat sich nach dem Gespräch mit dem Landkreis, der Polizei und der Stadt Wolgast beraten und darauf verständigt, dass am Mittwoch dieser Woche lediglich eine Kundgebung auf dem Hafenvorplatz stattfindet.

Petra Albrecht-Kühl ist jetzt Veranstalter der Mittwochsdemo in Wolgast. Quelle: Cornelia Meerkatz

Auf den Aufzug durch die Stadt werde mit Rücksicht auf die Anwohner und deren geäußerte Kritik verzichtet. Das bestätigte Albrecht-Kühl auf Nachfrage der OZ.

B 111 am Dienstag während Demo kurzzeitig gesperrt

Am Dienstag jedoch finden sowohl Kundgebung als auch Demonstration statt. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist daher als Versammlungsbehörde darauf hin, dass es in der Stadt Wolgast an diesem Tag zu Behinderungen des Straßenverkehrs infolge der Demonstration kommen kann.

In der Zeit von 18 bis 21 Uhr wird die Bundesstraße B111 im Stadtbereich Wolgast kurzzeitig voll gesperrt werden. Das weitere Stadtgebiet von Wolgast ist in dieser Zeit ebenfalls von Verkehrseinschränkungen betroffen, da der Aufzug durch die Stadt führen wird. Der Landkreis bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit.

Von Cornelia Meerkatz