Corona-Demos in Wolgast: Warum die Organisatoren völlig zerstritten sind

Wolgast

Noch vor Wochen undenkbar, jetzt Wirklichkeit: Die Organisatoren der Wolgaster Anti-Corona-Demos sind zerstritten. Die eine Seite macht der anderen heftige Vorwürfe und umgekehrt. Von Unterwandern ist die Rede, von Spaltung, aber auch von zweckentfremdet eingesetzten Spendengeldern, von Radikalisierung und Parteilichkeit. Schweres Geschütz, was da aufgefahren wird.

Was ist in Wolgast passiert? Seit dem 19. November demonstrieren mittwochs Menschen gegen die Coronamaßnahmen und die womöglich bevorstehende Impfpflicht. Auch andere aktuelle Themen der Innen- und Außenpolitik wurden thematisiert. Die Demos verliefen weitgehend friedlich. Doch hinter den Kulissen rumorte es im Organisationsteam um Wolf Wagenbreth, Martin Blumentritt und Sebastian Glaser sowie Petra Albrecht-Kühl und ihren Mann Norbert schon damals heftig.

Die Sache mit der Handyabgabe

Wolf Wagenbreth als einer der Mitorganisatoren schildert im Gespräch mit der OZ, dass sich das Ehepaar Kühl bei einem Treffen geweigert habe, die Handys abzugeben. Er habe diesen Vorschlag unterbreitet, um zu verhindern, dass jemand mithört. Doch Kühls hätten auf dem Behalt des Handys bestanden und sie sei damit sogar mehrmals zur Toilette gegangen.

„Wir haben deutlich gemacht, dass wir uns nicht mehr mit ihnen zusammensetzen, wenn sie unserer Aufforderung nicht nachkommen“, so Wagenbreth. Daraufhin seien Kühls weggeblieben und hätten sich außen vor gefühlt. „Das Ergebnis war, dass Kühls den Demonstrationszug vergangene Woche nicht mehr begleitet haben mit dem Lautsprecherwagen. Auch den Lkw für die Videoübertragung zogen sie ab sowie 16 Ordner. Das war dann der endgültige Bruch.“

Demo-Anmeldung sorgt für weiteren Ärger

Er und andere Organisatoren hätten sich gefragt, wem das nütze, man stehe doch für eine gemeinsame Sache. Die torpediere man nicht, es sei denn, man wolle bewusst spalten. Und genau das, so das Resümee, wollten Kühls und hätten das auch schon bei den Demos in Rostock und Anklam bewiesen sowie bei zahlreichen früheren Aktionen, meint Wagenbreth.

Vergangene Woche sei dann noch bekannt geworden, dass Petra Albrecht-Kühl die Mittwochsdemo schon auf Wochen im voraus auf ihren Namen angemeldet habe statt auf den des bisherigen Anmelders. „Sie hat es also schon in der Hand gehabt, eventuell die Demo auch zu unterbinden.“ Da stimme doch was nicht, lautet Wagenbreths Fazit.

In dieser Woche fand erstmals dienstags eine Demo in Wolgast statt. Quelle: Tilo Wallrodt

Vorwurf der Unterwanderung

„Ein solches Unterwandern unserer Bewegung konnten wir nicht zulassen, denn mit der Anmeldung auf ihren Namen ist uns die Leitung der Kundgebung und Demo entrissen worden“, sagt Wagenbreth. Aber Zwietracht und Vereinnamung werde nicht zugelassen, ergänzt Sänger Martin Blumentritt.

Wolf Wagenbreth sagt, sie hätten daher keine andere Möglichkeit gesehen, als eine eigene Demo an einem anderen Tag durchzuführen. Man wählte den Dienstag. In dieser Woche fanden daher erstmals zwei Kundgebungen samt anschließender Demo in Wolgast statt – die erste am Dienstag, die zweite am Mittwoch. Die Demo am Dienstag führte über vier Kilometer durch die Stadt, die am Mittwoch über etwa 2,5 Kilometer.

AfD als Kontaktvermittler

Petra Albrecht-Kühl erzählt eine andere Version der Geschichte. „Ich hatte zu diesem Treffen des Organisationsteams einen Unternehmer als Sponsor mitgebracht. Plötzlich sollten alle die Handys abgeben. Der Sponsor war fassungslos. Und ich brauche das Handy, es ist mein Arbeitsgerät. Dort sind alle Absprachen mit den Behörden, Polizei usw. drauf, über die ich doch informieren muss“, erklärt sie. Denn die Anmeldung habe immer sie übernommen. Zur Toilette sei sie gegangen, weil sie viel Kaffee getrunken habe während der dreistündigen Beratung.

Wie ist sie überhaupt zur Wolgaster Demo gekommen? Ein Mitglied des Organisationsteams habe Anfang Dezember bei der AfD angefragt, ob die Partei helfen könne bei der Organisation. Die Partei habe nicht gewollt, aber den Kontakt zu ihr vermittelt, weil sie bereits seit Jahren Demos organisiere. Ihre Mitgliedschaft in der AfD sei bekannt, aber sie habe weder sich noch die Partei auf den Mittwochs-Demos in den Vordergrund geschoben.

Auch am Mittwoch dieser Woche demonstrierten Bürger gegen die Coronapolitik in Wolgast. Quelle: Tilo Wallrodt

Unzufrieden mit Redebeiträgen

Sie habe dann das Anmelden übernommen, aber schnell habe es im Getriebe geknirscht. Vor allem sei sie ab Ende Dezember mit Redebeiträgen eines Mitglieds des Orga-Teams immer unzufriedener geworden, weil er Menschen bloßgestellt und gehetzt habe. „Und wenn ich ihn darauf angesprochen habe, ist er ausgetickt. Da sind wir richtig zusammengeknallt“, so Albrecht-Kühl.

Und dann sei sie zusammen mit einem Unternehmer gefragt worden, ob sie der rechtsextremen Kleinstpartei „Der III. Weg“ beitreten wollen. „Das haben wir abgelehnt. Ich habe auch sofort darauf verwiesen, dass wir uns nicht radikalisieren wollen, weil wir dann die bürgerliche Mitte verlieren werden. Doch das zählte nicht.“ Da sei ihr aufgegangen, dass längst Vertreter dieser Richtung im Demonstrationszug mitmarschierten.

Spenden zweckentfremdet eingesetzt?

Noch etwas findet Petra Albrecht-Kühl höchst bedenklich: „Immer war da der Ruf nach Bargeld-Spenden, weil so eine Kundgebung Geld kostet. Ich habe davor gewarnt, damit macht man sich angreifbar. Wir sind kein Verein, können keine Spendenbescheinigung ausstellen. Doch es wurden Gelder gesammelt. Nur: Ein Kassenbuch für Ein- und Ausgänge gibt es nicht“, schildert sie. Zum Verbleib des Geldes habe es geheißen, dass Orga-Mitglieder bei der Mietzahlung oder beim Tanken unterstützt wurden.

Dann habe es eine Weile keine Treffen des Orga-Teams gegeben und vorige Woche sei ihnen mitgeteilt worden, dass sie aus dem Team raus seien, da sie der AfD angehören. „Deshalb veranstalte ich nun als Privatperson mit meinem eigenen Organisations-Team die Mittwochsdemo – und zwar ohne irgendwelche Parteifahnen und -logos, dafür qualitativ besser. Es gibt auch endlich Toiletten“, sagt die 43-Jährige. Ihr sei bewusst, dass es die ersten Male ganz sicher deutlich weniger Teilnehmer sein werden. Aber sie setze auf Qualität. „Wir halten uns an die festgelegten Auflagen und kooperieren mit der Polizei und den Ämtern“, sagt Petra Albrecht-Kühn.

Erneutes Zusammengehen eher unwahrscheinlich

Wird es noch einmal ein Zusammengehen der entzweiten Organisatoren geben? Wolf Wagenbreth schließt das derzeit aus. „Nach all dem wollen wir mit denen nicht mehr zusammenarbeiten.“ Petra Albrecht-Kühl betont, dass sie in den kommenden Tagen noch einmal eine Anfrage zur Zusammenarbeit stellen wolle. „Aber ins Kern-Organisationsteam nehmen wir von den dreien keinen auf. Die sind raus.“

Von Cornelia Meerkatz