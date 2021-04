Corona-Einreisekontrolle bei Anklam eskaliert: Polizist zieht Dienstwaffe

Anklam

Verkehrskontrolle an Zufahrtsstraße zur Insel Usedom eskaliert: Ein Polizist hat im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle zur Einhaltung der Corona-Landesverordnung seine Dienstwaffe gezogen und einen Schuss abgegeben. Der Vorfall ereignete sich Samstagmittag in Boldekow (Landkreis Vorpommern Greifswald). Wie die Polizei mitteilt, hielten die Beamten einen schwarzen VW Transporter an, um diesen zu kontrollieren. Nachdem der 51-jährige Autofahrer Führerschein und die Fahrzeugpapiere vorgezeigt hatte, wurde er von der Polizei aufgefordert aus dem Fahrzeug auszusteigen. Dieses verweigerte der Fahrzeugführer jedoch nach Polizeiangaben. Stattdessen verriegelte er das Fahrzeug, startete den Motor und fuhr auf einen der Beamten zu. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt direkt zwischen dem Transporter und einem Einsatzwagen. Da der Beamte befürchtete von dem Fahrzeug angefahren und eingeklemmt zu werden, zog er seine Dienstwaffe und gab einen Warnschuss in die Luft ab. Hierauf stoppte der Autofahrer, legte den Rückwärtsgang ein, um sich der Kontrolle zu entziehen, wie die Polizei schildert. Den Beamten gelang es daraufhin, die Seitenscheibe der Fahrertür einzuschlagen, den Fahrzeugführer aus dem Auto zu holen und vorläufig festzunehmen. Bei der Festnahme wurde der Tatverdächtige leicht verletzt. Gegen den 51-Jährigen wurde Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

Die Polizei kontrolliert landesweit an den Zufahrtsstraßen zu beliebten Urlaubsorten die Einhaltung der Corona-Regeln. Derzeit ist es Menschen aus anderen Bundesländern ohne triftigen Grund nicht erlaubt, nach MV einzureisen. Ausnahmen gelten für Besuche der Kernfamilie und Dienstreisen.

Von OZ