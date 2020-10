Rostock

Ein Urlaubsverbot für Berliner nach Mecklenburg-Vorpommern rückt näher – wenige Tage, bevor die Herbstferien in der Hauptstadt beginnen. Am Mittwoch einigten sich die Bundesländer auf ein bundesweites Beherbergungsverbot für Bewohner von Risikogebieten, was in MV bereits gilt. Die Regel greift dann, wenn in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner auftraten.

In Berlin kletterte der Inzidenzwert am Mittwoch innerhalb eines Tages von 44,2 auf 47,2. Dass er die 50er-Schwelle reißt, gilt als sehr wahrscheinlich. Der Berliner Senat rechnet für die kommenden Tage mit einer „dramatischen Zunahme“ an neuen Fällen.

Anzeige

Laut Landestourismusverband erwartet MV zum Berliner Ferienbeginn ab Montag bis zu 150 000 Urlauber aus der Hauptstadt. Die müssen nun, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, zu Hause bleiben.

Mehr lesen:

Ein Einreiseverbot für Bewohner einzelner Berliner Bezirke, wie es seit vergangener Woche in Schleswig-Holstein galt, ist allerdings vom Tisch: Die Kieler Landesregierung entschied am Mittwoch, die Hauptstadt ab sofort als Ganzes zu betrachten. Die Schweriner Landesregierung hatte zuvor angekündigt, die Kieler Regelung zu übernehmen – egal, wie sie ausfällt.

Bremer dürfen jetzt schon nicht mehr an die Ostsee: Die Hansestadt überschritt den Inzidenz-Wert von 50.

Ausnahmen gibt es für Reisende aus Risikogebieten, die ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können, das nicht älter als 48 Stunden ist. Sie müssen sich in MV allerdings dennoch für 14 Tage in Quarantäne begeben. Bei einen erneuten negativen Testergebnis können sie diese frühestens nach fünf Tagen verlassen.

Damit geht Mecklenburg-Vorpommern über die bundeseinheitliche Maßgabe hinaus, die lediglich einen negativen Test vorschreibt. Der Hotel- und Gaststättenverband MV kritisiert diese Regelung als „nicht optimal abgestimmt“. Schleswig-Holstein beschloss am Mittwoch, auf die 14-tägige Quarantäne zu verzichten, wenn ein negativer Test vorliegt.

Neben Bremen gelten weiterhin auch die Städte Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen sowie der Landkreis Vechta in Niedersachsen als deutsche Risikogebiete.

Von Gerald Kleine Wördemann