Corona-Epidemie in MV: Nur fünf Neuinfektionen am Sonntag

Gute Nachrichten am Sonntagnachmittag: Das Gesundheitsamt des Landes (Lagus) hat nur fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt gibt es im Land derzeit 50 Personen, die positiv getestet wurden. Noch am Sonnabend waren die Zahlen mehr als doppelt so hoch – 12 Infizierte hatte das Lagus an diesem Tag gemeldet.

„Der Rückgang ist eine gute Nachricht“, sagt Prof. Emil Reisinger, Infektionsmediziner und wissenschaftlicher Vorstand der Unimedizin Rostock. Dennoch warne er vor zu viel Euphorie. „Wir haben einfach den Vorteil, dass wir bei der Corona-Epidemie später dran sind und uns länger vorbereiten konnten“, erklärt der Experte. Auch mit den seit Freitag geltenden Schul- und Kitaschließungen sowie der Einschränkung des öffentlichen Lebens hätte die geringere Zahl der Neuerkrankungen noch nicht direkt zu tun.

Ansteckungen auch in MV

Für Reisinger steht fest, dass das Virus seit dem Wochenende endgültig im Land angekommen ist. „Wir haben jetzt nicht mehr nur importierte Fälle, sondern auch solche Patienten, die das Virus in Mecklenburg-Vorpommern erworben haben“, erklärt der Mediziner. Er gehe fest davon aus, dass die Zahl der Patienten auch hierzulande weiter steige. „Deshalb sind wir so froh, wenn sich die Ausbreitung weiter verzögert. Jeder gewonnene Tag ist dabei ein guter Tag“, sagt Reisinger.

Aktuell werden in MV vier Personen, die mit Corona infiziert sind, stationär behandelt. Drei der Erkrankten liegen im Rostocker Universitätsklinikum. „Einer befindet sich auf der Intensivstation, zwei auf der normalen – aber natürlich alle isoliert“, so Reisinger. Für die restlichen Infizierten gelte häusliche Quarantäne.

Bei dem vierten Corona-Infizierten, der klinisch betreut werden muss, handelt es sich nach OZ-Informationen um den Patienten I, also denjenigen, durch den das Virus ins Land kam. Er hatte sich in Südtirol angesteckt und liegt derzeit im Klinikum Stralsund.

