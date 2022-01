Lübeck/Kiel

Neueste Untersuchungen aus den USA geben Anlass zu der Befürchtung, dass viele Schnelltests die Omikron-Variante des Coronavirus nicht anzeigen. Die Tests könnten also negativ sein, selbst wenn eine Infektion vorliegen würde.

Nicht alle Tests gleich gut

„Ich halte es für möglich, dass es auf die in den USA zugelassenen Produkte zutrifft“, erklärte dazu der Kieler Infektionsmediziner Prof. Dr. Helmut Fickenscher. Dort seien die Hürden für eine Zulassung jedoch niedriger gewesen als in der EU. Andererseits habe auch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Schnelltests auf ihre Wirksamkeit hin untersucht. 26 von 122 Tests boten nicht die geforderte Sensitivität. „Es gibt Tests, die stark abfallen“, resümiert Fickenscher.

Impfung senkt Testgenauigkeit

Schon lange warnt auch der Labormediziner Dr. Andreas Bobrowski aus Lübeck, ebenso wie viele seiner Berufskollegen, vor den ungenauen Ergebnissen vieler Tests. Ursprünglich sei die Wirksamkeit der Tests an Ungeimpften untersucht worden, erinnert er. „Und es war eine andere Virusvariante.“ Bislang sei man davon ausgegangen, dass die Viruslast erst ab dem vierten Tag nach einer Ansteckung hoch genug sei, so dass die meisten Schnelltests zuverlässig anzeigten. Am fünften und sechsten Tag habe man Symptome. „Dann funktioniert der Nachweis noch besser.“ Bei geimpften und geboosterten Personen sei zu diesem Zeitpunkt die Viruslast aber deutlich geringer. Entsprechend lasse auch die Zuverlässigkeit der Schnelltests nach. So seien gerade bei der aktuell grassierenden Omikron-Variante die Tests oft negativ, selbst wenn eine Infektion vorliege. Bobrowski: „Wer Symptome hat, sollte lieber einen PCR-Test machen, der ist zuverlässiger.“

Test richtig durchführen

Prof. Dr. Jan Kramer vom LADR Zentrallabor in Geesthacht verweist auf einen großen Vergleich von Antigen-Schnelltests verschiedener Hersteller während der Delta-Phase der Pandemie. „Es gibt gute Hinweise, dass die bisher zuverlässigen Tests auch bei der Omikron-Variante verlässlich sind.“ Aktuelle Studien dazu gebe es aber bisher nicht.

Wichtig sei, die Gebrauchsanweisung zu beachten und den Test richtig durchzuführen. So sei es beim Nasen-Rachenabstrich ein gutes Zeichen, wenn man durch den Abstrich Tränen in den Augen habe und Sekret zu sehen sei. Der Test müsse zudem bei Raumtemperatur gemacht werden. Auch das Ablaufdatum solle kontrolliert werden. „Gelagert werden dürfen die Tests nur trocken bei Raumtemperaturen zwischen 15 und 25 Grad – und keinesfalls im Kühlschrank. Auch der richtige Zeitpunkt zum Ablesen der Testergebnisse, in der Regel nach 15 Minuten, ist entscheidend

Weiter schnelle Omikron-Ausbreitung

PCR-Tests seien jedenfalls in der Lage, auch variantenspezifisch genau eine Infektion anzuzeigen, sagt Meno Rodewald vom Labor Krause in Kiel. Das gelte auch bei der Omikron-Variante.

Schicken Sie uns Ihre Frage! Haben Sie auch eine Frage zum Thema Corona, die wir beantworten sollen? Hier einreichen!

Nur ein kleiner Teil der positiven Testproben in Deutschland indes werde auf Varianten hin untersucht, sagt das Robert-Koch-Institut (RKI). Fest stehe, dass die Zahl der wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland stark gestiegen sei – so Anfang der Woche um 45 Prozent im Vergleich zum Vortag. Wegen der Feiertage komme es auch zu verzögerten Meldungen der Daten. Gerade die Dynamik der neuen Coronavirus-Variante Omikron sei „in den offiziellen Zahlen nicht zutreffend abgebildet wegen der Testausfälle und Meldeverzögerungen“, erklärte zuletzt SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Von Marcus Stöcklin/RND