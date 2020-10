Rostock

Genervte Kunden, gestresste Mitarbeiter: Drei Stunden Wartezeit auf einen Corona-Abstrich in Greifswald, zwei Stunden in Rostock. Ewige Endlosschleifen in den Telefonhotlines der Kreise und des Landes. Viele Gesundheitsämter in MV arbeiten am Limit. Jetzt schlagen die ersten Kreise Alarm: Man habe „ein Amtshilfeersuchen an Bundeswehr und Bundespolizei gerichtet“, erklärt Haidrun Pergande, Kreissprecherin Mecklenburgische Seenplatte. Und konstatiert: „Das Arbeitspensum wächst.“ Unter anderem, weil das Virus auf Familienfeiern verbreitet wurde. Zudem gebe es „viele Reiserückkehrer mit Infektionen“. Und: „Es treten zunehmend Infektionen auf, deren Ursprung sich gar nicht feststellen lässt.“ Deshalb sollte jeder „Kontakte soweit wie möglich vermeiden“. Bundeswehrsoldaten helfen bereits im Abstrichzentrum.

Umfrage: Braucht MV mehr Corona-Testzentren?

Anzeige

Gesundheitsämter suchen sich Verstärkung

Auch im Gesundheitsamt Vorpommern-Greifswald könne man „über Mangel an Arbeit nicht klagen“, erklärt Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises. Man habe etwa 60 Kollegen für die Kontaktverfolgung geschult, zudem gibt es Verstärkung durch Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts. Gearbeitet wird im Schichtbetrieb, und je nach Lage – wie beispielsweise den positiven Corona-Tests am Mittwoch an der Käthe-Kollwitz-Grundschule und dem Kindergarten „Kleine Entdecker“ in Greifswald – werden die Teams aufgestockt. Das Labor der Unimedizin schafft derzeit im Schnitt 300 Abstriche an einem Wochentag, so Christian Arns, Sprecher Unimedizin Greifswald. Und warnt: „Weitere Kapazitätsaufstockungen sind lieferbedingt nicht möglich.“

Kommentar: Helfer brauchen Hilfe

Soldaten helfen aus

Auch das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg hat sich durch Mitarbeiter aus anderen Verwaltungsbereichen verstärkt: Nächste Woche kämen für die Kontaktverfolgung Bundeswehrsoldaten und Zeitarbeiter hinzu, erklärt Landkreissprecher Christoph Wohlleben. Soldaten sind auch in Vorpommern-Rügen unterwegs, um mit einem mobilen Abstrichzentrum das Gesundheitsamt zu unterstützen. „Wir haben Personal aus anderen Bereichen geschult – noch haben wir die Lage im Griff“, so Kreissprecher Olaf Manzke.

Laborpersonal im Dauerstress

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock soll wegen Corona umstrukturiert und verstärkt werden. „Aktuell bewältigen wir die Fallzahlen, rechnen jedoch mit einer weiteren Zunahme“, erklärt Kreissprecher Michael Fengler. Bis zu 20 von insgesamt 60 Mitarbeitern sind ausschließlich mit Corona beschäftigt, alle anderen zumindest teilweise. Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Verwaltung müssen auch im Rostocker Gesundheitsamt aushelfen, erklärt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die Gerätekapazitäten im Labor der Unimedizin Rostock seien ausreichend, betont Dr. Philipp Warnke vom Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene. „Limitierend ist eher das Personal, welches acht Monate Dauerstress hinter sich hat.“

Lesen Sie auch: Corona-Ausbruch auf Michaelshof: Entging Rostock knapp neuen Einschränkungen?

Schwerin plant Gespräche mit Bundeswehr

Im Schweriner Gesundheitsministerium ist die kritische Lage bekannt: Am Dienstag sollen auf einem MV-Gipfel Gespräche zwischen Bundeswehr, Land und Kommunen geführt werden, informiert Sprecher Gunnar Bauer. Tests auf das Coronavirus bieten derzeit acht Abstrichzentren (in Stralsund, Rostock, Wismar, Neubrandenburg, Greifswald, Pasewalk, Ludwigslust und Schwerin), sieben mobile Abstrichteams sowie Hausärzte und Gesundheitsämter an. Insgesamt werden landesweit wöchentlich bis zu 14 000 Personen getestet, so Bauer. Ambulante und Kliniklabore in MV haben Kapazitäten für täglich etwa 4800 Corona-Tests, heißt es. Noch sei das ausreichend.

58 Neuinfektionen in MV

Derweil bleibt die Zahl der Neuinfektionen in MV weiter auf hohem Niveau: Nach dem Rekordwert von 61 am Mittwoch meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales Donnerstag 58 Neuinfektionen – die meisten im Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Nach 17 weiteren Fällen verzeichnet der Kreis für die zurückliegenden sieben Tage 32,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Und ist damit nur knapp von der Marke 35 entfernt, bei der Corona-Schutzmaßnahmen wieder angezogen werden sollen. Auch im Kreis Ludwigslust-Parchim wurden mit 16 vergleichsweise viele Neuinfektionen an einem Tag registriert. Dort liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 25,4. Am niedrigsten ist sie mit 5,2 in Schwerin.

Von Thomas Luczak