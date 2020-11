Rostock

Darf die Rostocker Kussmund-Flotte schon bald wieder in See stechen – selbst wenn der Lockdown an Land verlängert wird?

Der Rostocker Infektionsmediziner und Corona-Experte Dr. Emil Reisinger, Professor an der größten Klinik des Landes, macht sich jedenfalls dafür stark: „Eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff ist aktuell sicherer als jedes Hotel an Land“, so Reisinger gegenüber der OZ. Aida hofft bereits auf den Dezember.

Aida plant Neustart noch vor Weihnachten

Aida Cruises beschäftigt allein an Land in Rostock und Hamburg rund 1500 Menschen, auf den 14 Schiffen sind es mehr als 13 000 weitere Angestellte. Seit März aber steht die Flotte still: Nach nur zwei „Neustart“-Kreuzfahrten im Oktober, hat auch Aida für November alle geplanten Kreuzfahrten gestoppt. Freiwillig, wie Unternehmenssprecherin Martina Reuter betont.

Denn für November waren erste Törns mit „ Aida Perla“ und „ Aida Mar“ rund um die Kanarischen Inseln geplant. Die Kanarischen Inseln gelten laut Robert-Koch-Institut weiterhin nicht als Risikogebiet. Aida plant nun, im Dezember den Betrieb wieder aufzunehmen – nicht nur auf den Kanarischen Inseln, sondern – wenn alles nach Plan läuft – auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ab dem 11. Dezember soll die „ Aida Prima“ zu Kreuzfahrten ab Dubai starten. „Mit den ersten Reisen von ‚ Aida Blu‘ in Italien haben wir gezeigt, dass sicherer Urlaub auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten möglich ist – und dass die umfangreichen Konzepte, die wir zum Gesundheitsschutz umgesetzt haben, greifen“, sagt Reuter.

Reisinger : Sicherer als ein Hotel

Corona-Experte Reisinger attestiert der Rostocker Reederei, das Maximum an Sicherheit zu bieten: „Das Risiko, sich auf einer Kreuzfahrt mit diesen Hygienekonzepten zu infizieren, ist sehr, sehr gering“, sagt der Infektionsmediziner. Geringer aus seiner Sicht als in Hotels an Land. Denn dort würden bisher nicht so hohe Standards gelten.

Das Anti-Corona-Konzept hat Aida zusammen mit dem SGS Institut Fresenius sowie der Klassifizierungsgesellschaft DNV-GL erarbeitet. So biete die Rostocker Reederei an Bord gleich zwei verschiedene Testverfahren: Jeder Passagier muss frühestens 72 Stunden vor Reiseantritt in der Heimat einen PCR-Test machen. Stammen die Gäste aus einem Risikogebiet, müssen sie beim Check-in im Hafen noch einen weiteren, schnellen Antigen-Test machen – und dürfen erst an Bord, wenn auch der negativ ist. „Das ist absolut sinnvoll“, sagt Reisinger. „So kann nahezu ausgeschlossen werden, dass ein Infizierter an Bord kommt.“

Isolationsstation und Tests an Bord

Aida-Sprecherin Reuter sagt, auch die medizinische Crew auf den Schiffen sei aufgestockt worden. Und: Die Reederei hat technisch aufgerüstet. Auf der „ Aida Blu“ etwa stehen acht Testgeräte für die schnellen Antigen-Tests bereits sowie ein PCR-Testgerät. „Wir können zeitgleich 25 Antigen-Tests auswerten – und 96 Abstriche.“

Vor und nach allen Landgängen wird bei den Passagieren Fieber gemessen. Ausflüge sind nur noch in der Gruppe gestattet. „Hat ein Gast Symptome oder erhöhte Temperatur, kommen unsere Ärzte zum Einsatz. Dann wird entschieden, ob ein Test gemacht werden muss. In dieser Zeit isolieren wir bereits den Gast und alle Kontaktpersonen“, so Reuter. Und sollte sich tatsächlich ein Gast infizieren, stehen an Bord Isolationskabinen bereit. „Wir haben die Lüftung so umgestellt, dass eine Verbreitung des Virus darüber unmöglich ist.“

Reisewarnung für Kreuzfahrten umstritten

Trotz all der Maßnahmen gilt für Kreuzfahrten generell nach wie vor eine Reisewarnung. Michael Thamm, Präsident der Costa-Gruppe (zu der auch Aida gehört), hatte sich in einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt und gefordert, diese Warnung zu überdenken. Unterstützung bekommt er nun vom Corona-Experten Reisinger.

Aida ist durch die Pandemie massiv unter Druck geraten, verhandelt aktuell mit dem Bund sowie den Ländern MV und Hamburg über Bürgschaften für Kredite in Höhe von 400 Millionen Euro. Gut 80 Prozent der Mitarbeiter in Hamburg und Rostock sind seit Mai in Kurzarbeit. Die soll auch über das Jahresende hinaus verlängert werden.

Von Andreas Meyer