Corona-Experte Reisinger: Diese Lockerungen kann sich MV erlauben

Am Mittwoch entscheidet sich, wie es in den kommenden Wochen in Deutschland weitergeht. Und geht es nach dem Rostocker Corona-Experten Prof. Dr. Emil Reisinger, dann macht das Land nach den Ferien wieder auf – zumindest ein Stück weit: Der Tropenmediziner und Corona-Experte spricht sich vor dem Kanzler-Gipfel in Berlin für Lockerungen aus, vor allem für Schulen und Kitas sowie Handel und Gastronomie.

„Im Bereich Schulen und Kitas hatten wir auch schon vor dem Lockdown sehr wenige Ausbrüche. Die Hygienekonzepte sind ausgereift und funktionieren“, so Reisinger. Und: Die aktuellen Zahlen im Nordosten würden auch dafür sprechen, dass erste Gewerbebetriebe noch in diesem Monat wieder öffnen dürften.

Reisinger: Kaum Ansteckungen in Schulen

Reisinger hat zusammen mit Kollegen der Uni Greifswald und aus dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) die Sars-CoV-2-Lage in den Schulen und Kitas genau untersucht. Ergebnis: Selbst wenn von außen Corona-Fälle in Schulen getragen werden, gab es in zwei Drittel der Fälle keine Ansteckung anderer Schüler oder Lehrer. Den R-Wert – also die Zahl derjenigen, die ein corona-positiver Schüler ansteckt – geben die Fachleute mit gerade mal 0,27 an.

Angesichts der weiter sinkenden Infektionszahlen spricht sich Reisinger nun dafür aus, die Schulen und Kitas nach den Ferien schrittweise wieder zu öffnen: „Wir müssen einen Plan vorlegen, wie wir so schnell und so sicher wie möglich wieder Bildung und Teilhabe möglich machen.“

Madsen: „Mit Corona leben lernen“

Mehr Leben, mehr Wirtschaft, mehr Freiheit – das fordert auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Die Hansestadt ist nach wie vor der Primus im Land, die Inzidenz liegt um die 35, Tendenz weiter sinkend.

„Mittlerweile müsste jedem klar sein, dass das Coronavirus nicht verschwinden wird oder zumindest noch eine ganze Weile bleibt. Wir müssen lernen, damit zu leben. Wir sollten also nicht mehr fragen, ob wir Geschäfte öffnen können, sondern wie“, so Madsen. Vom Kanzler-Gipfel erwartet er „klare Vorgaben, wie wir das Risiko minimieren können und trotzdem das Alltagsleben ermöglichen“.

Auch Corona-Experte Reisinger spricht sich für Öffnungen in der Wirtschaft aus: „Die Zahlen sprechen dafür, dass wir bald auch mit Hygienekonzepten Hotels und Restaurants wieder öffnen können.“ Seit September wertet das Landesamt alle Ausbrüche in MV aus. In MV gab es seitdem gerade mal 22 Fälle im Bereich Gastronomie und Tourismus.

Schwesig zögert noch

In Schwerin hingegen stehen die Entscheider noch auf der Bremse, was das Thema Lockerungen angeht: Die Inzidenz sei landesweit noch zu hoch. Vor allem sorgt sich die Landesregierung um Vorpommern-Greifswald, wo der Wert deutlich über 200 liegt.

Und: In den Vorbesprechungen zum Kanzler-Gipfel habe Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, erneut vor den Mutationen des Virus gewarnt: Die britische Variante sei bis zu 50 Prozent ansteckender.

„Mecklenburg-Vorpommern wirbt dafür, dass am Mittwoch ein Perspektivplan für ganz Deutschland beschlossen wird. Es sollte bundesweit einheitliche Vorgaben geben, ab welcher Inzidenz welche Lockerungen möglich sind“, so Regierungssprecher Andreas Timm. „Für uns haben dabei Schulen und Kitas Priorität. Klar ist, dass wir in einem ersten Schritt die Grundschulklassen in die Schulen zurückholen wollen. Wann und wie das erfolgt wird, lässt sich erst nach dem Gipfel am Mittwoch sagen.“

Hoffnung macht er auch den Friseuren: „Sie stehen für uns bei der Öffnung der Wirtschaft an erster Stelle“, so Timm. Möglicherweise wird MV auch regionale Lockerungen zulassen – zum Beispiel in Rostock, wo die Inzidenz bereits deutlich unter 50 liegt.

