Intern nennen ihn Kollegen bereits „Mr. Covid-19“: Prof. Dr. Emil Reisinger gilt als der Coronavirus-Experte des Landes. Im Interview mit der OZ spricht er über die Aussichten für MV, warum er nicht an eine zweite Welle glaubt und weshalb er dennoch an der Maskenpflicht festhalten will.

OZ: Herr Reisinger, vorweg eine persönliche Frage: Vor einigen Wochen haben Sie gesagt, Sie vermissen in der Krise das Essengehen ganz besonders. Waren Sie nach den Lockerungen nun schon in einem Restaurant?

Emil Reisinger: Oh ja. Ich war mit meiner Frau im Hafenrestaurant Borwin in Rostock. Es hat ausgezeichnet geschmeckt und war sehr gemütlich – mit Abstand natürlich.

Also halten Sie die Lockerungen aktuell für angemessen?

Ja, absolut! Am Montag beispielsweise hatten wir das erste Mal seit fast zwei Monaten keine einzige neue Infektion mit dem Virus mehr in MV. Wir können uns die Lockerungen erlauben.

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) hat am Wochenende gesagt, die Pandemie sei im Nordosten größtenteils vorbei. Teilen Sie diese Einschätzung?

Lassen Sie es mich so sagen: Die erste Welle hat MV nur gestreift. Bei uns haben einzelne Skifahrer das Virus mitgebracht – nach Schwerin, nach Rostock, nach Vorpommern. Unser größtes Glück war, dass wir bereits ab Ende Februar konsequent getestet haben und so viele Fälle und viele Kontakte schnell ermitteln konnten.

Und was ist mit der zweiten Welle?

Ich denke nicht, dass es eine zweite Welle in MV geben wird. Was wir aber weiterhin erleben werden, sind einzelne, kleinere Ausbrüche des Virus im Land. Damit müssen wir insbesondere nach dem kommenden Wochenende rechnen, wenn wieder Urlauber ins Land dürfen. Ich gehe aber davon aus, dass die neuen Fälle vornehmlich in Hotels, in Alten- und Pflegeeinrichtungen, in Kliniken und Arztpraxen, vielleicht auch in der Landwirtschaft auftreten.

Heißt das, dass wir nun auf die Schutzmaßnahmen verzichten können?

Nein, das meine ich nicht. Mit Abstandsregeln und den Hygienevorschriften werden wir noch einige Zeit leben müssen. Aber ich hoffe, dass wir schon Ende Juni / Anfang Juli einen halbwegs normalen Sommer erleben werden.

Vielen Menschen im Land ist die Maskenpflicht ein Dorn im Auge. Wann werden wir die Masken wieder ablegen können?

Natürlich hängt das auch davon ab, wie sich die Fallzahlen im Land nach der Öffnung für Touristen aus anderen Bundesländern entwickeln. Aber mittlerweile wird die Maskenpflicht wohl noch einige Zeit beibehalten und im Sommer vielleicht auf eine freiwillige Lösung übergegangen.

Aber welchen Sinn macht denn diese Pflicht, wenn wir kaum Infektionen haben?

Es gibt mittlerweile Studien, die besagen, dass wir jede dritte Infektion durch die Abstandsregeln, die Hygienevorschriften und auch durch die Masken vermeiden können.

Sie zählen zu den wichtigsten Beratern der Landesregierung. Wie groß war der Druck von verschiedensten Interessensgruppen in den vergangenen Wochen auf Sie?

In der Tat habe ich zahlreiche Zuschriften bekommen. Die meisten davon waren sehr höflich und sachlich. Und natürlich hat jeder das Recht, für seine Sache und seine Branche zu kämpfen. Am Ende war für mich aber nur das Infektionsgeschehen entscheidend.

Und wie beurteilen Sie die Arbeit der Landesregierung in der Corona-Krise?

Sehr gut. Die Zusammenarbeit war sachlich und konsequent.

Eines der am meisten diskutierten Themen ist derzeit die Frage, wie viel Betreuung das Land für Schüler und Kinder wieder ermöglichen sollte. Wie beurteilen Sie die Infektionsgefahr, die von Kindern ausgeht?

Wir haben ja an der Universitätsmedizin Rostock selbst eine Studie durchgeführt und Mütter von Kleinkindern auf Antikörper getestet. Nur so viel schon vorab: Nur die allerwenigsten Mütter hatten bereits Antikörper. Und insgesamt gilt, dass Kinder ein eher geringeres Potenzial haben, an Covid-19 zu erkranken.

Viele Eltern machen sich aber Sorgen. Vor allem jene, deren Kinder an einer Grunderkrankung leiden – an Asthma zum Beispiel. Was würden Sie diesen Eltern raten?

Diesen Eltern würde ich raten, ihre Kinder vorerst zu Hause zu lassen.

Sie fahren die Uniklinik in Rostock bis Ende Mai wieder komplett hoch. Ist das nicht ein Risiko, falls neue Fälle auftreten sollten?

Nein, das sehe ich nicht so. Wir alle an der Uniklinik sind jetzt eingespielt und wissen, was wir zu tun haben. Innerhalb einer Woche können wir sofort wieder in den Notfall-Modus wechseln.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Virus gemacht?

Glücklicherweise konnten wir alle 15 Patienten, die bei uns stationär behandelt werden mussten, gesund entlassen. Auffällig war aber, dass einige davon erst zehn Tage nach ihrem positiven Testergebnis schwere Symptome zeigten.

Über einen Fall werden wir demnächst auch in Fachzeitschriften berichten: Der Patient galt nach unseren damaligen Maßstäben als geheilt. Doch plötzlich klagte er über Schmerzen. Wir haben dann festgestellt, dass das Virus eine Lungenembolie hervorgerufen hatte. Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viel gelernt, worauf wir bei Covid-19 achten müssen.

Welche Lehren ziehen Sie noch aus den vergangenen Wochen?

Wir alle an der Uniklinik haben gelernt, wieder mehr miteinander zu reden und zu arbeiten. Wir haben aber auch gelernt, dass wir uns nicht mehr blind auf Lieferketten verlassen können. Noch können wir unseren Bedarf an Schutzausrüstung decken, aber nicht mehr zu den gewohnten Preisen und Lieferzeiten. Und es gibt bestimmte Medikamente, bei denen wir dazu übergehen müssen, sie notfalls auch in unserer Apotheke wieder selbst herzustellen. Narkosemittel sind so ein Beispiel.

