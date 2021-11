Rostock

Der Rostocker Chefinfektiologe Emil Reisinger hofft auf eine Impfrate von 90 Prozent in MV bis zum Frühjahr. „Dann wäre das Gröbste überstanden“, sagte Reisinger am Montag in einem Telefonforum mit OZ-Lesern. „Impfen ist der Weg aus der Corona-Krise, das sieht man in anderen Ländern.“

Derzeit sind etwa zwei Drittel der Menschen im Land geimpft. „Es gibt bei den Ungeimpften etwa fünf bis zehn Prozent Hardliner. Der Rest ist verunsichert, das muss man auch verstehen.“ Darunter seien etwa junge Frauen, die Angst haben, nach einer Impfung keine Kinder mehr bekommen zu können. Doch diese Unsicherheit ließe sich durch Aufklärung ausräumen, glaubt der Experte.

Menschen, die sich aus Angst vor den neuartigen mRNA-Impfstoffen wie Biontech oder Moderna bisher nicht immunisieren ließen, könnten in einigen Wochen auch auf neu entwickelte Impfstoffe mit klassischer Wirkungsweise zurückgreifen, prognostizierte Reisinger.

Im Gespräch mit den Teilnehmern im OZ-Telefonforum, das von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel moderiert wurde, konnte Reisinger zahlreiche Fragen rund ums Thema Impfen beantworten.

1. Eine Anruferin, die aktuell mit Corona infiziert ist und leichte Symptome zeigt, fragte: „Wie lange ist man nach der Genesung vor einer erneuten Infektion geschützt?“

„Nach einer Erkrankung hat man in der Regel nicht ganz so viele Antikörper wie nach einer Impfung, aber man ist dennoch ein halbes Jahr lang geschützt“, sagte Reisinger. „Danach sollte man sich impfen lassen.“ Reisinger dankte der Anruferin, dass sie darauf hinwies, dass sie nur leichte Symptome zeige. Experten zufolge verläuft eine Infektion bei Geimpften deutlich milder als bei Ungeimpften.

2. Eine Frau, die allergisch auf Nickel und Wespenstiche reagiert, fragte: Kann ich mich trotz einer Allergie impfen lassen?

Reisinger beruhigte: „Allergien sind keine Kontraindikation für eine Impfung. Wir haben bereits viele Allergiker geimpft.“

3. In eine ähnliche Richtung ging die Frage einer Frau, die bereits zwei Mal mit Biontech geimpft ist. Wegen der regelmäßigen Einnahme von Cortison habe sie ein geschwächtes Immunsystem. Sie fragte: „Welchen Impfstoff soll ich zur Auffrischung nehmen, wenn ich zwei Mal mit Biontech geimpft wurde?“

Sie könne sich sowohl mit Biontech als auch mit Moderna boostern lassen, antwortete Reisinger. Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt für Verunsicherung gesorgt, als er anwies, zunächst vorrangig Moderna zur Auffrischung einzusetzen. „Das war etwas unglücklich“, sagte Reisinger.

4. Eine ältere Dame machte sich Sorgen, weil ihre Zweitimpfung im Januar war und ihr Hausarzt ihr erst im Januar 2022 einen Termin zur Auffrischungsimpfung anbietet. die Frage: „Läuft der Impfschutz ab, wenn ich zu lange mit der Auffrischung warte und muss ich dann wieder von vorne anfangen?“

Reisinger beruhigte: „Der Impfschutz geht auch nach einem Jahr nicht verloren. Nach einer Auffrischung hat man innerhalb weniger Tage wieder viele Antikörper.“ Wenn sich die Dame aber Sorgen mache, könne sie sich auch schon vorher in einem Impfzentrum boostern lassen. Die Wartezeiten seien auch gar nicht so lang, wie von vielen Patienten befürchtet.

5. Ein Anrufer weiterer Anrufer hatte eine ähnliche Frage: „Bei mir lagen zwischen zweiter und dritter Impfung neun statt der empfohlenen sechs Monate. Hat das Einfluss auf die Immunität?“

Reisinger: „Das hat in der Regel keinen negativen Einfluss auf die Immunität.“ Neun Monate lägen durchaus noch im zeitlichen Rahmen und die Virenabwehr funktioniere, sofern man ansonsten gesund sei.

6. Eine andere Seniorin sagte, ihr Ehemann habe nach den ersten beiden Impfungen unter Nebenwirkungen gelitten und fragte: „Muss man auch bei einer Auffrischung mit Nebenwirkungen rechnen, wenn man nach den ersten beiden Impfungen welche hatte?“

Reisinger räumte ein: „Nebenwirkungen kann man nicht leugnen.“ Inzwischen habe man jedoch über anderthalb Jahre Erfahrung mit den Impfstoffen, sieben Milliarden Dosen seien weltweit verimpft worden. Daher seien die Nebenwirkungen durch die Corona-Impfstoffe besser bekannt als die bei vielen anderen Medikamenten.

7. Dazu passte die Frage einer anderen Anruferin: Sie hatte 20 Tage nach den ersten Impfungen eine Gürtelrose entwickelt und hat bis heute Schmerzen. „Kann eine Gürtelrose eine Nebenwirkung der Impfung sein? Und kann ich mich auffrischen lassen, obwohl ich noch an den Folgen der Erkrankung leide?“

Reisinger sagte: „Das kann man nicht ausschließen. Aber da die Gürtelrose nach so langer Zeit auftrat, glaube ich das eher nicht.“ Da die Schmerzen nicht in den Oberarm reichten, könne sich die Frau problemlos boostern lassen.

8. Um Nebenwirkungen ging es auch in einem weiteren Anruf: Eine Frau schilderte, dass ihr 90-jähriger Ehemann nach der Impfung eine Lähmung im Fuß hatte und fragte: „Besteht ein Zusammenhang zwischen der Impfung und einer Lähmung im rechten Fuß?“

Reisinger meinte: „Die Lähmung ist recht weit entfernt von der Einstichstelle bei der Impfung.“ Es sei daher unwahrscheinlich, dass ein Zusammenhang bestehe. Im hohen Alter seien Lähmungen nicht ungewöhnlich. „Das Risiko, an Covid schwer zu erkranken, ist im Alter von 90 nicht gering. Daher sollte sich der Ehemann ein drittes Mal impfen lassen, riet Reisinger.

9. Eine andere Leserin war zwei Mal mit Astrazeneca geimpft worden und will nicht wechseln. Sie wolle sogar eine Impfung verweigern, sollte zur Auffrischung ein anderes Präparat verwendet werden. Sie fragte: „Kann ich mir zur Auffrischung wieder Astrazeneca wünschen?“

Reisinger: „Wünschen kann man es sich schon. Aber der Impfstoff wird derzeit in den Impfzentren nicht verfügbar sein. Es wird also schwierig, diesen Wunsch zu erfüllen.“ Studien zeigten, dass auch bei einer Erst- und Zweitimpfung mit Astrazeneca eine Auffrischung mit anderen Präparaten gut anschlage. Es gebe also keinen rationalen Grund, auf Astrazeneca zu bestehen.

10. Um Astrazeneca ging es auch bei der Frage einer besorgten Mutter: Ihr Sohn sei am 21. Juni mit Astrazeneca geimpft worden, von dem man immer wieder höre, dass die Wirkung schneller nachlasse als bei anderen Impfstoffen. „Sollte man sich schnellstmöglich boostern lassen, wenn man im Juni mit Astrazeneca geimpft wurde?“

Reisinger antwortete: „Das Nachlassen ist immer relativ zu den anderen Impfstoffen zu sehen. Das heißt nicht, dass man nach drei oder vier Monaten keinen Impfschutz mehr hat.“ Dennoch sei bei ihrem Sohn boostern ab sofort möglich, auch wenn erst fünf Monate vergangen seien.

11. Auch Fragen, die über das Medizinische hinausgehen, wurden gestellt: Eine Großmutter schilderte den Fall ihrer minderjährigen Enkelin, die sich gerne impfen lassen wolle. Die Eltern sind getrennt, die Mutter sei für die Impfung, der Vater dagegen. „Darf meine Enkelin sich impfen lassen, wenn die Mutter dafür, aber der Vater dagegen ist?“

Reisinger: „Das ist rechtlich schwierig: Beide Eltern müssen einer Impfung zustimmen“, erklärte er. OZ-Chefredakteur Andreas Ebel wies darauf hin, dass dieses Thema Inhalt mehrerer Fragen gewesen sei.

