Ist Corona schon im September kein (großes) Thema mehr in MV? Der Greifswalder Uni-Professor und Corona-Experte Lars Kaderali geht jedenfalls genau davon aus: Seinen Berechnungen nach wird der Nordosten spätestens in viereinhalb Monaten die sogenannte Herdenimmunität erreicht haben.

Das bedeutet, dass dann 70 Prozent der Menschen im Land gegen das Sars-CoV-2-Virus geimpft sind. Der Erreger findet dann immer weniger Wirte, kann sich kaum noch weiterverbreiten. Das Ende der Pandemie. „Wenn wir beim Impfen noch schneller werden, können wir diesen Punkt auch deutlich früher erreichen“, so Kaderali. Und dann, sagt auch der Greifswalder Corona-Experte Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner, seien Lockdowns, Schulschließungen und Co. verzichtbar.

Impfquote bereits bei 24 Prozent

Der Bio-Informatiker berät regelmäßig die Schweriner Landesregierung, erstellt unter anderem Prognosen zur Inzidenz. Seine Berechnungen zu den steigenden Infektionszahlen waren nach OZ-Informationen der Hauptgrund, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schon vor eineinhalb Wochen einen harten Lockdown im Land durchgesetzt hat.

Nun gibt es von Kaderali aber positive Zahlen: „In den ersten drei Monaten wurden gerade mal etwas mehr als zehn Prozent der Menschen im Land geimpft“, sagt er. Nun aber gehe es deutlich schneller voran: Seit Ende März konnte die Impfquote auf über 20 Prozent gesteigert werden.

Laut neuestem Impfbericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) liegt sie aktuell bei 24,1 Prozent. Die Statistik weist exakt 387 999 Erstimpfungen aus. 105 377 Bürger haben sogar bereits die zweite Spritze erhalten. Im Bundesvergleich hat sich MV vom letzten Platz bei der Impfquote ins obere Drittel vorgearbeitet. „Wenn wir weiterhin jeden Monat zehn Prozent der Bürger impfen, sind wir im September am Ziel“, so Kaderali.

Durchbruch schon im Juni?

Im Mai und Juni erwartet MV allein 800 000 Impfdosen – fast doppelt so viele wie in den ersten vier Monaten des Jahres. Kaderali rechnet damit, dass bereits im Juni der Durchbruch im Kampf gegen Sars-CoV-2 gelingt: „Dann dürften wir bei einer Impfquote deutlich über 30 Prozent liegen, dann macht sich das auch in sinkenden Infektionszahlen bemerkbar“, sagt er. Die Zahlen der neuen Corona-Fälle werden dann nach und nach zurückgehen.

Schon jetzt sei der Effekt der Impfung in den Gruppen sichtbar, die als erste das Vakzin erhalten haben: In den Altersgruppen der 60- bis 79-Jährigen und bei den über 80-Jährigen liegt die Inzidenz in MV mittlerweile deutlich unter der 100er Marke. Alle anderen Gruppen liegen deutlich darüber. „Die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf – und sie sorgte auch dafür, dass Geimpfte das Virus kaum noch auf andere übertragen können“, sagt auch Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner, Corona-Experte die Uni-Klinik Greifswald.

Fallen dann alle Regeln?

Wenn die Herdenimmunität erreicht ist – fallen dann alle Schutzmaßnahmen? „Das Virus wird auch dann noch nicht verschwunden sein“, sagt Mediziner Hübner. „Aber ja, wir werden dann auf die großen Maßnahmen verzichten können. Das brauchen wir dann nicht mehr.“ Schulschließungen, Lockdowns, Maskenpflicht – ein großer Teil dieser Einschränkungen wäre dann hinfällig, auch große Veranstaltungen, Reisen und mehr wieder möglich.

Hübner mahnt aber zur Vorsicht: „Wir müssen wachsam bleiben. Dieses Virus hat noch einige Tricks im Ärmel. Wir müssen beispielsweise die Mutationen genau beobachten – und prüfen, ob vielleicht sogar eine dritte Impfung nötig sein könnte.“

Kaderali für mehr Erstimpfungen

Kaderali, der Mann der Zahlen, hält den Schritt, den Impfstoff von Astrazeneca für alle Altersgruppen freizugeben, für absolut richtig: „Das Beispiel Großbritannien zeigt, dass es absolut Sinn macht, so vielen Menschen wie möglich zunächst mal die erste Impfung zukommen zu lassen. Das hat bereits einen spürbaren Effekt auf die Inzidenz, auf die Zahl der schweren Verläufe“, so Kaderali.

Alle Prioritäten beim Impfen aufzugeben – Corona-Experte Hübner hingegen hält das aktuell noch für schwierig: „Noch immer haben wir weniger Impfstoff als Impfwillige“, sagt er. Deshalb sollte der Fokus weiterhin auf jenen liegen, die bei einer Infektion besonders gefährdet wären – und auf sogenannten „Netzwerk-Personen“: „Wir müssen auch jene impfen, die viele Kontakte zu anderen Menschen haben. Lehrer etwa, aber auch Handelsvertreter. Wenn die geimpft sind, können sie das Virus auch nicht mehr weitergeben.“

