Rostock

Ist es Zeit für Entspannung in MV? Die Corona-Zahlen sind seit Wochen im niedrigen einstelligen Bereich. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) eine landesweite Inzidenz von 1,4. Gleichzeitig ist jedoch die ansteckendere Delta-Variante auf dem Vormarsch, die mit Blick auf den Herbst Sorge bereitet. Droht dann ein neuer Lockdown?

„Die Delta-Variante dominiert bereits bei uns“, sagt Rostocks Corona-Experte Prof. Emil Reisinger. „Da wir so wenige Neuinfektionen haben, lassen sich diese gute nachverfolgen und damit eindämmen.“ Beunruhigend sei der Blick in andere Länder, vor allem nach Großbritannien. „Dort liegt die Inzidenz nun bei 270, vor vier Wochen lag sie noch bei 15 – und das konstant über zwei Monate“, sagt Reisinger.

Steigende Corona-Fallzahlen auch ohne Delta-Variante

MV befinde sich derzeit in der Phase, in der England damals war, so der Experte. „Es dauert jetzt vielleicht noch gut vier Wochen, bis auch unsere Zahlen wieder nach oben gehen. Zunächst langsam, dann schneller.“ Laut Rostocks Krankenhaushygieniker Andreas Podbielski habe die Delta-Variante allerdings wenig mit der zu erwartenden Entwicklung in den kommenden Monaten zu tun: „Auch ohne sie würden wir im Herbst einen Anstieg der Infektionen verzeichnen. Wir werden diese Krankheit nicht mehr los, die einzige Möglichkeit ist Impfen. Und das von mir aus auch mit Druck.“

Rostocks Krankenhaushygieniker Andreas Podbielski ist überzeugt: Die Corona-Fallzahlen würden auch ohne Delta-Variante im Herbst wieder zunehmen. „Das ist das normale saisonale Infektionsgeschehen bei Atemwegserkrankungen.“ Quelle: unimedizin rostock

Impfungen verhindern volle Krankenhäuser

Die Impfungen voranzutreiben ist auch laut Reisinger zwingend notwendig: „In Großbritannien, wo bereits über 50 Prozent vollständig geimpft sind, sieht man, das es wirkt. Die Krankenhaus- und Intensivbettenbelegungen sowie die Todesfälle steigen nicht in gleichem Maße wie die Inzidenz.“ Das bedeute gute Prognosen für MV: „Die über 60-Jährigen haben 97 Prozent aller Todesfälle ausgemacht. In dieser Altersgruppe sind nun bereits 80 Prozent erstgeimpft, 60 Prozent haben bereits die zweite Impfung erhalten.“

Was optimistisch stimmt: „Impfen wir in den nächsten vier bis acht Wochen weiter viel, kann ich mir vorstellen, dass wir keinen Lockdown mehr bekommen werden“, meint Reisinger. Dabei könne zur Not bereits eine Teil-Herdenimmunität von 70 Prozent reichen. Denn eine doppelte Impfung schütze zu 90 Prozent vor einer Erkrankung. „Geimpft zu sein, schützt eben so gut wie das konsequente Tragen einer FFP-2-Maske“, betont der Rostocker Uni-Mediziner. Sollte es zu einem erneuten Lockdown kommen, obwohl die Zahl der schwer Erkrankten niedrig bleibt, sei das nur als politisch begründet zu verstehen, meint Kollege Podbielski.

OZ-Umfrage: Haben Sie Sorge vor einem weiteren Corona-Lockdown im Herbst?

Impfen auch bester Schutz für Kinder

Und was ist mit den Schulen und Kitas? Die Angst der Eltern, dass es erneut zu Homeschooling und Notfallbetreuung kommen könnte, mehrt sich. „Auch hier kann ich nur sagen, Impfen ist der beste Schutz“, betont Reisinger. Gemeint sind damit die Eltern, Lehrer, Erzieher – alle, die mit den Kindern in engeren Kontakt treten. „Die Infektionen wurden meist von außen in die Einrichtungen eingeschleppt, die wiederum nur geschlossen wurden, um die gesamte Gesellschaft zu schützen. Ist die aber geimpft, besteht kaum ein Risiko“, bestätigt Greifswalds Corona-Experte Dr. Nils Hübner.

Rostocks Corona-Experte Prof. Emil Reisinger (l.) und sein Greifswalder Kollege Dr. Nils Hübner sind sich einig: Impfen ist der sicherste und effektivste Weg aus der Corona-Pandemie. Quelle: dpa/Christian Rödel

Landeselternrat fordert feste Luftfilteranlagen

Kay Czerwinski vom Landeselternrat hat dennoch Befürchtungen, dass im Falle einer vierten Welle erneut die Kinder leiden müssen. Er plädiert deshalb für Luftfilteranlagen als zusätzlichen Schutz: „Es darf nicht passieren, dass der Präsenzunterricht wieder ausgesetzt wird.“ Dabei gehe es ihm ausdrücklich nicht um mobile Geräte, sondern um fest installierte Be- und Entlüftungsanlagen. Diese reduzieren die CO2-Konzentration im Raum und führen Frischluft zu.

„In Sachen fest verbauter Anlagen stimme ich mit Herrn Czerwinski überein“, sagt Arp Fittschen vom Städte- und Gemeindetag. Abgelehnt wurde gerade lediglich die Anschaffung von mobilen Filteranlagen. Diese seien nicht nur teuer und laut, sondern bringen auch keinen Nutzen. „Sie wirbeln die Luft überwiegend nur auf.“ Das können die Corona-Experten des Landes einstimmig bestätigen: Es gebe keine Studien, die zeigen, dass die Infektionsrate durch solche Geräte verringert wird. Lüften sei da am effektivsten.

Bildungsministerium will an Regelbetrieb festhalten

Für fest verbaute Anlage benötige man laut Fittschen jedoch zwei Jahre Vorlauf: „Das ist keine kurzfristige Lösung für den Herbst. Es bedarf Planungen, Genehmigungen und einem Ausschreibungsverfahren.“ Es werde derzeit geprüft, wo solch ein Einbau möglich ist – zumal der Bund diesen nun zu 80 Prozent fördert. Für das neue Schuljahr müssen andere Lösungen gefunden werden – etwa der Einsatz von CO2-Messgeräten.

Das Bildungsministerium versichert indes, dass alles getan werde, um den Regelbetrieb im kommenden Schuljahr aufrechtzuerhalten. Aber auch hier heißt es: Impfen ist der sicherste Weg aus der Pandemie.

Von Maria Baumgärtel