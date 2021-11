Rostock

Die Corona-Zahlen steigen. Am vergangenen Donnerstag hat man sich daher auf neue Regelungen zur Bekämpfung der Pandemie geeinigt, darunter auch die 3G-Regelung am Arbeitsplatz ab Mittwoch, dem 24. November.

Schwer, da noch den Überblick zu behalten. Die OZ beantwortet deshalb die wichtigsten Fragen zur aktuellen Lage in Mv.

Wo kann ich mich täglich testen?

Der Arbeitgeber muss den Beschäftigten zweimal pro Woche einen kostenlosen Test zur Verfügung stellen. Seit Samstag, 13. November, können sich alle Bürgerinnen und Bürger außerdem wieder umsonst einmal pro Woche in Testzentren testen lassen. Wo sich in Ihrer Nähe ein Testzentrum befindet können sie auf der Übersicht über die Schnelltestzentren in MV der OZ sehen. Weitere Tests müssen Arbeitnehmer selbst zahlen. Dabei ist zu beachten, dass Selbsttests zu Hause nicht gelten.

Fallen alle Weihnachtsmärkte aus?

Das Land Mecklenburg-Vorpommern verbietet Weihnachtsmärkte grundsätzlich nicht. Jedoch gibt es Auflagen für die Veranstaltungen. Die Weihnachtsmärkte in Rostock, Wismar, Greifswald und Stralsund sollen stattfinden, teilweise unter strengen, teilweise unter lockeren Regeln. In Bad Doberan gibt es statt eines Weihnachtsmarktes eine Alternativveranstaltung.

Was gilt im Nahverkehr?

Bisher galt im öffentlichen Nahverkehr nur Maskenpflicht. Jetzt soll in Bussen, Bahnen und Taxen auch 3G gelten. Bei Verstößen droht ein Bußgeld.

Soll ich meinen Ski-Urlaub absagen?

Sie sollten sich vor Ihrem Urlaub gut informieren welche Einreise- und Quarantäneregeln in Ihrem Urlaubsland gelten. Bei einem Skiurlaub in Österreich, das aktuell als Hochrisikogebiet gilt, müssen Sie beispielsweise einige Hürden nehmen. Bei der Einreise gilt 3G. Ab Montag braucht man sogar einen PCR-Test, ein Schnelltest reicht nicht mehr aus. Außerdem befindet sich das Land ab Montag im Lockdown.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie kann ich mich boostern lassen?

Die Boosterimpfung können Sie sich in den Impfzentren in Ihrer Umgebung oder in Arztpraxen geben lassen. Um den steigenden Infektionszahlen entgegenzuwirken werden zahlreiche Impfzentren wieder geöffnet. Die Nachfrage ist groß. Daher kann es sein, dass Sie einige Wochen auf Ihren Termin warten müssen.

Von Sally Ahlers