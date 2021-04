Rostock

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in MV ist im Wochen-Vergleich weiterhin im leichten Sinkflug. Die Gesundheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern melden am Samstag 312 neue Infektionen. Das sind 110 weniger als am Freitag und 27 weniger als am Samstag der Vorwoche.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 147 (+1). Insgesamt sind derzeit 4351 Menschen in MV offiziell mit Corona infiziert – einer weniger als am Vortag.

Es gibt keinen weiteren Todesfall. Es bleibt bei 926 Corona-Toten in Mecklenburg-Vorpommern.

Inzidenz in Nordwestmecklenburg fällt unter 100

Die meisten neuen Corona-Fälle gibt es in Vorpommern-Greifswald (+84). Dort ist die Inzidenz mit 193,5 auch am höchsten (+11). Ebenfalls hoch ist sie in Ludwigslust-Parchim und der Mecklenburgischen Seenplatte (beide 179,4). Der einzige Landkreis unter 100 ist Nordwestmecklenburg mit 98,5 (-7,7). Dort gibt es 21 neue Fälle. Die Hansestadt Rostock, lange der Corona-Musterschüler, liegt bei 127,6 (+0). 22 neue Corona-Fälle wurden hier verzeichnet.

36 157 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in MV mit dem Virus angesteckt. 30 880 gelten mittlerweile als genesen. Im Krankenhaus liegen 284 Personen (-3), davon liegen 71 auf einer Intensivstation (+2).

Von amü/OZ