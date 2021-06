Kostenlos bis 11:26 Uhr Corona-Fälle an Schulen in MV: Diese Kreise waren am meisten betroffen

Auch dieses Schuljahr war in Mecklenburg-Vorpommern durch enorme Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt. An einem Großteil der Bildungseinrichtungen im Nordosten wurden Infektionsfälle gezählt. Wo es die meisten und die wenigsten gab.