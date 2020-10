Löcknitz/Rostock

Derzeit müssen sich an zwei Schulen in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) und Rostock viele Lehrer und Schüler auf eine Corona-Infektion hin testen lassen. Wie ein Sprecher des Schweriner Bildungsministeriums am Dienstag sagte, sind darunter allein mehr als 200 polnische und deutsche Schüler des deutsch-polnischen Gymnasiums Löcknitz. Dort war erst ein Lehrer positiv getestet worden. Dann wurden trotz der Ferien Kontaktschülern der Klassenstufen 9 bis 12 sowie sieben Lehrerkollegen Quarantäne auferlegt und alle zu Tests gebeten.

Fünf Schüler in Löcknitz positiv getestet

Am Dienstag gab der Landkreis bekannt, dass bei fünf Schülern unterschiedlicher Klassen ebenfalls Covid-19-Infektionen festgestellt wurden. Damit seien umfangreiche weitere Nachverfolgungen nötig. Welche Größenordnung dies habe, sei noch nicht bekannt.

An der Schule soll es am Freitag einen zweiten Test geben. Von diesen hänge dann ab, wie es nach den Herbstferien für die Schüler und Lehrer weitergeht.

In Rostock wurde eine Corona-Infektion bei einer Schülerin der siebten Klasse der Regionalschule im Stadtteil Groß Klein festgestellt. Das Gesundheitsamt prüfe derzeit, welche Schüler und Lehrer mit der Jugendlichen Kontakt hatten und welche Maßnahmen nötig seien, hieß es.

In Neubrandenburg wurde bei einem Hausmeister einer freien Schule eine Covid-19-Infektion festgestellt, wie der Ministeriumssprecher sagte. Dieser Mann habe aber keinen Schülerkontakt gehabt. Hier ließen sich sicherheitshalber mehrere Lehrer auf eine Corona-Infektion hin testen.

