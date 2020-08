Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Donnerstag drei neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Damit steigt die Zahl der positiv getesteten Menschen auf 910 (Stand Donnerstag, 15.29 Uhr). Die Fälle wurden in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (1), Nordwestmecklenburg (1) und Rostock (1) registriert.

Die wenigsten Fälle gibt es in MV nach wie vor im Landkreis Rostock – mit nun 79 gemeldeten Infektionen, die meisten im Landkreis Vorpommern-Greifswald – mit 154 gemeldeten Infektionen.

804 Personen wieder genesen

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts sind 804 Patienten in MV bereits wieder genesen, die Dunkelziffer spielt dabei keine Rolle. Bislang müssen/mussten 126 Menschen stationär behandelt werden, 21 davon werden/wurden intensivmedizinisch betreut.

