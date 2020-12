Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich binnen 24 Stunden 118 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei nunmehr 11 175, wie aus Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock von Montag (Stand 16.57 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 9 auf insgesamt 152. Damit kommt MV landesweit in den vergangenen sieben Tagen auf 77,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Der Inzidenzwert ist damit wieder leicht angestiegen.

60 Neuinfektionen in Vorpommern-Greifswald

Die höchste Zahl an Neuinfektionen meldet am Montag der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 60 Fällen, mit deutlichem Abstand folgen die Kreise Mecklenburgische Seenplatte (16), Vorpommern-Rügen (12) und Ludwigslust-Parchim (11). Mit 147,6 weist die Mecklenburgische Seenplatte aktuell auch den höchsten Inzidenzwert im Nordosten auf, die Hansestadt Rostock liegt mit 26,8 weit unter der kritischen Marke von 50. auch die Landkreise Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen zählen aktuell nicht zu Risikogebieten.

Am vergangenen Montag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 105. Die Zahlen sind aber nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar, da Experten während der Feiertage und zum Jahreswechsel hin mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern rechnen.

Laut Lagus werden aktuell in MV 226 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 59 Covid-19-Erkrankte liegen auf der Intensivstation, das sind 4 mehr als am Vortag.

Von OZ