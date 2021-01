Rostock

Die Zahl der neuen Coronavirus-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern sinkt auch am Freitag, doch die gemeldeten Todesfälle bereiten Sorgen: Nach Angaben der Behörden sind 20 weitere Menschen an oder mit dem Virus gestorben – ein für MV sehr hoher Wert. Bereits in den vergangenen Tagen gab es viele Tote zu beklagen, zehn am Mittwoch und 14 am Donnerstag.

Neu mit dem Virus infiziert haben sich Stand Freitag 249 Menschen. Das sind sieben mehr als am Vortag. Am Freitag der Vorwoche waren 286 Fälle gemeldet worden. Die meisten Fälle gibt es erneut in Vorpommern-Greifswald mit 73.

Landkreis Rostock steht jetzt besser da als die Hansestadt

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wie schon in den vergangenen Tagen und liegt nun bei 96,6 für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Am höchsten ist sie in Vorpommern-Greifswald (198,6), am niedrigsten im Landkreis Rostock (42,2), der jetzt sogar besser als die Hansestadt Rostock dasteht (47,3).

So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV

Damit gibt es nun 19.679 bestätigte Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern. 3481 gelten als derzeit infiziert, 15.755 als genesen. Die Zahl der Toten steigt auf 443. Im Krankenhaus befinden sich 371 Corona-Patienten (+10), auf einer Intensiv-Station liegen 76 Menschen – eine Person weniger als am Vortag.

