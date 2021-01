Neue Infektionen - Corona-Fälle in MV am Freitag: Zahl der Todesfälle so hoch wie noch nie

Die Gesundheitsbehörden melden am Freitag für Mecklenburg-Vorpommern eine hohe Zahl an Corona-Todesfällen. Die Neu-Infektionen sinken derweil weiter. Ein Landkreis steht jetzt sogar besser da als die Hansestadt Rostock.