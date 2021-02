Rostock

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in MV ist zwar weiter sinkend, doch ein Landkreis bleibt das Sorgenkind. 155 weitere Infizierte haben die Behörden am Samstag landesweit gemeldet. Das sind weniger als am Freitag als 205 neue Fälle gemeldet worden waren. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht um 0,4 auf 84,4.

Auch im Vergleich zum Samstag der Vorwoche sind es weniger. Damals waren es 167 gemeldete Infektionen. Zwei weitere Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

Ausbruch in Anklam – Vorpommern-Greifswald mit hoher Inzidenz

Weiterhin alarmierend ist die Situation im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Von dort werden seit Wochen hohe Infektionszahlen und auch an diesem Samstag sind es 44 – so viele wie in keiner anderen Region in MV. Die Sieben-Tage-Inzidenz macht einen erheblichen Sprung und steht jetzt bei 205,8. Am Wochenende ist ein weiterer Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Anklam mit vielen infizierten Personen bekannt geworden. Die geringste Inzidenz hat jetzt wieder die Stadt Rostock (35,9), gefolgt vom Landkreis Vorpommern-Rügen (40,5).

So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind aktuell 2904 Personen im Land mit Sars-Cov-2 infiziert. Das sind 61 weniger als am Freitag. Von den Infizierten müssen 382 im Krankenhaus behandelt werden (-40), davon 78 auf einer Intensivstation (+2). Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind in MV 21.206 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Genesen sind 17.758 Menschen. Gestorben sind insgesamt 544 Menschen.

