Infektionen - Neue Corona-Fälle in MV am Sonntag: So wenig Infizierte wie seit Monaten nicht mehr

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern sinkt auch am Sonntag. Doch im Bundesvergleich hat MV seine Rolle als Land mit besonders niedrigen Inzidenz-Werten verloren. Dafür gibt es auch einen Grund.