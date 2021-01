Rostock

Die Corona-Lage in MV bleibt trotz eines Rückgangs der gemeldeten Neuinfektionen angespannt. Der Nordosten verzeichnete am Sonntag nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock 109 Neuinfektionen. Damit steigt der Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner auf 91,5 landesweit. Bisher haben sich im Nordosten 12 566 Menschen mit Corona infiziert. Die meisten Neuinfektionen meldeten am Sonntag der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 55 und der Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit 28.

Lesen Sie auch: Schwesig: Corona-Lockerungen in MV erst ab diesem Inzidenzwert

Anzeige

Eine Insel im Corona-Lockdown: Darum sieht Hiddensee die Pandemie als Riesenchance

Innerhalb von 24 Stunden starben zwei weitere Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Damit sind in MV seit Ausbruch der Pandemie 179 Menschen an Covid-19 gestorben. Zu berücksichtigen ist bei den Zahlen, dass am Wochenende nicht alle Daten vollständig gemeldet werden. Am Samstag waren 94 Neuinfektionen registriert worden. An den beiden Vortagen waren es 196 an Neujahr beziehungsweise 158 nachgewiesene Fälle am Silvestertag. Allein seit Freitag starben 6 Menschen in MV mit oder am Coronavirus.

Stationär müssen aktuell 274 Covid-29-Patienten in den Kliniken des Landes behandelt werden. 77 Menschen liegen auf der Intensivstation, das sind zwei Mehr als am Samstag.

Von OZ