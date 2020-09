Corona-Fälle in MV nehmen wieder zu – vor allem junge Menschen stecken sich an

Rostock

In MV infizieren sich zunehmend junge Menschen mit dem Coronavirus. Am Wochenende ist ein weiterer Fall an der Medien- und Informatikschule der Wirtschaftsakademie Nord in Greifswald bekannt geworden. Dort hat sich eine Schülerin mit dem Covid-19-Erreger infiziert.

Zuvor waren an der Fachhochschule in Güstrow eine Polizeischülerin sowie ein Anwärter für den Dienst in der Landesverwaltung positiv getestet worden. Nach OZ-Informationen soll es in diesem Zusammenhang am Wochenende zwei weitere positive Coronatests gegeben haben. Zwei Seminargruppen mit rund 40 Auszubildenden sind dort isoliert worden.

Auch Profiboxerin betroffen

In einem Trainingslager in Österreich hat sich zudem Sarah Scheurich vom BC Traktor Schwerin mit dem Virus angesteckt. Sie gilt als eine der besten deutschen Boxerinnen im Mittelgewicht. Mit ihr haben sich fast das komplette Nationalteam mit 16 Sportlern sowie sieben Trainer und Betreuer infiziert. Die Mannschaft hat geplant, in Tirol ein Trainingslager zu absolvieren.

Auf Instagram schildert die 26-Jährige ihre Lage eindrücklich und postet Fotos und Videos aus der Quarantäne im Hotelzimmer. Dazu mahnende Worte: „Du dachtest, nur alte oder Menschen mit Vorerkrankungen bekommen das und junge fitte Menschen stecken das einfach weg? Die Realität sieht anders aus, und wir sollten weiterhin vorsichtig sein, uns an die Hygieneregeln halten, Masken tragen und vor allem nicht leugnen, dass die Situation immer noch heikel ist.“

Österreich sieht sich vor zweiter Welle

Die Boxerin und ihre Mannschaftskollegen sind in den Zimmern isoliert worden. Sie dürfen erst nach der in Österreich geltenden Quarantänefrist von zehn bis 14 Tagen wieder abreisen. Nach Ansicht von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz steht das Land derzeit am Beginn einer zweiten Welle. „Waren es vor zwei Wochen noch rund 350 Ansteckungen pro Tag, lagen wir gestern bereits bei über 850.“

Bald werde man die Marke von 1000 neuen Fällen pro Tag erreichen. Kurz warnte vor einem harten Herbst und Winter. In Mecklenburg-Vorpommern stieg die Zahl der Corona-Infizierten in der vergangenen Woche leicht um 23 auf insgesamt 1054 Fälle seit dem Ausbruch.

„Verhindern, dass die Party machen“

Das positive Testergebnis der Schülerin der Greifswalder Medien- und Informatikschule war am Freitagnachmittag bekannt geworden, nachdem die Betroffene sich wegen Erkältungsanzeichen an einen Arzt gewandt hatte. „Zu diesem Zeitpunkt waren keine anderen Schüler mehr in der Schule“, sagte Gunther Schrader, der Geschäftsführer der Einrichtung. Alle Schüler seien über einen Nachrichtendienst der digitalen Lernplattform sofort über die Lage informiert worden. Schrader: „Wir wollten verhindern, dass sie am Freitagabend losziehen und mit anderen Menschen irgendwo zusammen Party machen.“

Das Gesundheitsamt habe die gesamte Klasse der Schülerin sowie sieben Lehrer vorerst bis 21. September unter Quarantäne gestellt. Eine weitere Klasse wird zunächst lediglich digital unterrichtet. Ein Schüler, der nicht genannt werden will, befürchtet dennoch ein erhöhtes Infektionsrisiko. „Es besteht offensichtlich eine große Infektionsgefahr, trotzdem wird der Unterricht für den Großteil der Klassen im Gebäude fortgesetzt“, sagte er der OZ.

Virologe plädiert für Strategiewechsel

Der Virologe Hendrik Streeck regte unterdessen eine Debatte über Umfang und Dauer der staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie an. „Ich plädiere für einen Strategiewechsel“, sagte der Direktor des Institutes für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn. „Wir dürfen uns bei der Bewertung der Situation nicht allein auf die reinen Infektionszahlen beschränken“, sagte er.

Zwar steige die Zahl der positiv getesteten Menschen in Deutschland und Europa signifikant an. „Gleichzeitig sehen wir aber kaum einen Anstieg der Todeszahlen.“ Das Robert Koch-Institut ( RKI) führt das darauf zurück, dass sich zuletzt vor allem jüngere Menschen angesteckt haben, bei denen es selten zu schweren Verläufen kommt.

