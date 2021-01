Schwerin - Viele Corona-Fälle in Pflegeheimen: So will MV jetzt die Ausbrüche eindämmen

Trotz strenger Hygienevorschriften kommt es in Pflegeheimen von Mecklenburg-Vorpommern immer wieder zu massiven Corona-Ausbrüchen. Und die Immunisierung der Heimbewohner durch Impfung dauert noch Wochen. „Wir müssen besser werden“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).