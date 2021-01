Rostock

Nun trifft es auch die größte Klinik in MV: Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in der Klinik fährt die Rostocker Uni-Medizin ihren Betrieb runter. Alle Eingriffe und Behandlungen, die verschoben werden können, werden abgesagt. „Wir reduzieren alle planbaren Eingriffe“, sagt Vorstandschef Prof. Dr. Christian Schmidt.

Hauptsorge der Klinik-Leitung: Obwohl jeder Patient, der in der Uni-Klinik aufgenommen wird, getestet wird, kam es in den vergangenen Tagen gleich zu mehreren Ausbrüchen.

Klinik bleibt offen

Schmidt betont, dass die Uni-Klinik weit von Zuständen wie in Berlin oder Bayreuth entfernt sei: Dort mussten komplette Krankenhäuser nach massiven Corona-Ausbrüchen unter Quarantäne gestellt und abgeriegelt werden. „Aber wir haben gerade Fälle, die uns Sorgen machen.“

Ein Beispiel: Vor wenigen Tagen sei ein Patient eingeliefert worden – wegen einer ganz anderen Erkrankung als Covid-19. „Wir haben die Person getestet, das Ergebnis war negativ.“ Wenige Tage später zeigte der Patient aber Symptome, ein erneuter Test war dann positiv. „Leider haben sich in der Zwischenzeit andere Patienten und auch Mitarbeiter angesteckt“, so Schmidt.

Und Ausbrüche wie dieser seien derzeit leider kein Einzelfall: „Die PCR-Tests sind halt jeweils nur eine Momentaufnahme“, sagt der Ärztliche Vorstand. „Sie bieten bedauerlicherweise keine 100-prozentige Sicherheit.“ Sämtliche infizierten Patienten und auch die Kontaktpersonen würden nun zentral auf den Stationen für Infektionskrankheiten behandelt. „Wir bilden eine Kohorte, wollen so die anderen Patienten schützen.“ Auch Tageskliniken und Ambulanzen arbeiten weiter, fahren jedoch ihren Betrieb ebenfalls runter.

Uni verschärft Regeln

Mindestens zwölf Mitarbeiter befinden sich aktuell in Quarantäne, sagt Schmidt. „Die meisten haben sich zu Hause angesteckt“, sagt er. Auffällig: In mehreren Fällen brachten Kinder das Virus mit nach Hause. „Die Kleinen waren absolut symptomlos.“ Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme müssen alle Mitarbeiter nun vor Schichtbeginn einen Schnelltest machen: „Erst wenn das Ergebnis vorliegt, dürfen sie arbeiten“, so Schmidt.

Zudem wurden die Regeln für Pausen verschärft. So darf im Freien nur noch alleine geraucht werden – um Kontakt zu reduzieren. „Noch ist die Lage beherrschbar. Aber wir passen auf“, so Schmidt.

Lage in Greifswald bessert sich

Dass Patienten bei der Einlieferung negativ getestet werden, sich später aber doch als infiziert erweisen – ja, solche Fälle gab es bereits auch in der Uni-Klinik in Greifswald, sagt Sprecher Christian Arns. Allerdings zuletzt vor rund zwei Wochen.

Aktuell werden 36 Covid-19-Patienten behandelt und 34 weitere Verdachtsfälle. Die Zahlen seien in den vergangenen zwei Wochen gesunken. „Die Lage ist besser als noch zu Jahresbeginn, aber noch nicht entspannt“, sagt er. Vor gut zwei Wochen habe es beispielsweise um die 100 Quarantäne-Fälle beim Personal gegeben. „Davon sind wir mittlerweile zum Glück weit entfernt. Die Zahl ist deutlich, deutlich runtergegangen.“

Doch in Greifswald bleibt es dabei: „Wir verschieben alle Eingriffe, die noch aufschiebbar sind. Aber jede Behandlung, die medizinisch notwendig ist, führen wir auch durch.“

Von Andreas Meyer