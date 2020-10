Corona-Fall am Gymnasium Löcknitz: Schüler müssen in Herbstferien zum Test

Löcknitz

Am Gymnasium in Löcknitz gibt es einen Corona-Fall. Wie die Schule auf ihrer Homepage berichtet, wurde ein Lehrer positiv getestet. Trotz Ferienbeginn an diesem Montag müssen jetzt alle Schüler, die mit dem Lehrer Unterricht hatten zum Corona-Test in die Schule. Betroffen sind die Klassenstufen 9 bis 12.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Tests auf dem Schulgelände

Die Tests seien verpflichtend, betont die Schule. Die ersten Tests finden gleich am ersten Ferientag statt. Die Schüler würden in Gruppen aufgeteilt und dann in dafür vorbereitete Klassenräume gebracht. Es gelten die Corona-Abstandsregeln und Maskenpflicht. Die weiterführende Schule wird auch von Schülern aus Polen besucht. Ob alle Schüler überhaupt vor Ort sind, ist unklar. Schließlich nutzen viele Familien trotz Corona die Herbstferien für einen gemeinsamen Urlaub.

Von OZ