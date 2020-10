Corona-Fall an Klinikum: Ambulante Physiotherapie geschlossen

Neubrandenburg

Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg hat seine Physiotherapie-Angebote wegen eines Corona-Falls eingeschränkt. Grund ist ein positiver Test bei einer Mitarbeiterin, die sich außerhalb der Klinik angesteckt haben soll, wie das Krankenhaus am Freitag mitteilte.

Die Frau sei in Quarantäne und habe keine Symptome gehabt. Alle Kontaktpersonen, darunter Patienten und Mitarbeiter des Hauses, seien in Quarantäne und getestet worden. Die ersten Tests seien negativ gewesen.Wie es weitergeht, werde nach einem zweiten Test in der kommenden Woche entschieden.

Physiotherapie vorsorglich geschlossen

Das Klinikum ist das größte Krankenhaus an der Mecklenburgischen Seenplatte. Der Betrieb ist den Angaben zufolge nicht eingeschränkt, aber die ambulante Physiotherapie wurde vorsorglich geschlossen.

