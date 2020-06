Corona-Fall bei Neptun-Werft in Rostock: So geht es dort nun weiter

Rostock

Nach dem Corona-Alarm auf der Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde sind die Infektionsschutzmaßnahmen auf dem Gelände noch einmal verschärft worden. Sprecher Alexander Christen verweist auf „umfassende vorbeugende Maßnahmen", die die Werft zur bereits zuvor eingeleitet habe. „Diese Maßnahmen werden nun gegen die Ausbreitung des Virus noch einmal erhöht."

Negative Auswirkungen auf den Schiffbau habe der Vorfall bisher nicht. „Die Produktion geht weiter.“ Denn die Neptun-Werftler seien in Zonen eingeteilt, arbeiteten räumlich und zeitlich versetzt, sodass immer nur eine kleinere Gruppe miteinander in Kontakt sei. Die Neptun-Werft hat nach eigenen Angaben 700 Mitarbeiter.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein Mitarbeiter der Werft sich mit dem Coronavirus infiziert hat, 30 weitere sind in Quarantäne. Über eine Fremdfirma soll das Virus auf die Werft gekommen sein.

Ansteckung über Mitarbeiter einer anderen Firma

„Es gibt einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall", bestätigt Alexander Christen. Weitere Mitarbeiter, die direkten Kontakt zu dem Kollegen hatten, befänden sich in häuslicher Quarantäne. „Sie sollen sich jetzt testen lassen“, so Christen. Vom zuständigen Rostocker Gesundheitsamt gab es am Mittwoch keine Auskunft.

Das Virus kam offenbar über eine andere Firma auf die Werft, die zur Meyer-Gruppe in Papenburg gehört und am Bau von Kreuzfahrtschiffen beteiligt ist. „Der Mitarbeiter hatte Kontakt zu einem Lieferanten, bei dem zwei Coronavirus-Fälle festgestellt wurden", so Christen. Daher seien alle weiteren Mitarbeiter des Lieferanten, die Zugang zur Werft hatten, getestet worden. Diese Firma sei für „Gasarbeiten und Verrohrung“ auf den Schiffen zuständig.

