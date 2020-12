Corona, Fiete Korn, Liebherr-Kran: Diese OZ-Themen wurden 2020 am meisten geklickt

Rostock

Das bestimmende Thema des Jahres 2020 heißt Corona. Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr hat das Virus unseren Alltag massiv geprägt und verändert. Mit den steigenden Infektionszahlen wuchs auch das Informationsbedürfnis über Corona und die damit verbundenen Einschränkungen. Das zeigt sich auch in der Hitliste der meistgelesenen OZ-Artikel 2020.

Top-Thema: Corona, Corona, Corona

Der Live-Ticker, mit dem die OSTSEE-ZEITUNG ihre Leser seit März tagtäglich mit Informationen zur aktuellen Corona-Lage vor allem aus Mecklenburg-Vorpommern versorgt, verzeichnet bislang mehr als 544 000 Seitenaufrufe. Welche neuen Einschränkungen wurden beschlossen? Wie entwickelt sich die Pandemie bei uns in Mecklenburg-Vorpommern? Jeden Tag berichtet die OZ im Liveblog über Entwicklungen im Land.

Auf dem zweiten Platz landet die tagesaktuelle Inzidenz-Karte: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz der Städte und Landkreise. Die 7-Tages-Inzidenz ist entscheidend dafür, welche Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ergriffen werden. Die OZ zeigt in einer interaktiven Karte, wie viele Corona-Neuinfektionen es je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in den einzelnen Regionen von MV gab. Mehr als 300 000 Mal wurde die Karte schon angeklickt.

Eine Hiobsbotschaft – vor allem für Urlauber – aus dem März, landet auf Platz drei der meistgelesenen Artikel: MV riegelt Inseln wegen Corona ab. Die beliebten Ferieninseln Rügen, Usedom, Hiddensee und Poel werden für Touristen gesperrt. Rund 194 000 Seitenaufrufe gibt es auf diesen Beitrag.

Die Orion mit zerstörten Kran am 14.06.2020. Quelle: Martin Börner

Unglücksjahr für Liebherr

Auf den vierten Platz schafft es ein coronafreies Thema: Anfang Mai ereignet sich ein schwerer Unfall im Rostocker Hafen. Bei einem Belastungstest bricht der Ausleger eines Krans auf dem Liebherr-Gelände ab. Mehrere Tonnen Stahl landen auf einem Schiff. Zwölf Personen werden verletzt. Im OZ-Video ist zu sehen, wie spektakulär der Ausleger überkippt. Knapp 123 000 Seitenaufrufe gibt es auf den ersten Artikel zu diesem Thema.

Auftritt: Fiete Korn

Fiete Korn Quelle: Stefan Sauer/dpa

In die Top Ten der meistgelesenen OZ-Artikel schafft es auch ein junger Mann vom Darß – Fiete Korn. Weil er die Zustände an seiner Schule kritisiert, wird der Abiturient vom eigenen Direktor angezeigt. In den Artikel ist ein Video der Rede auf der Abi-Feier eingebettet. Der couragierte Auftritt des Schülers sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Der Satiriker Jan Böhmermann wird auf den jungen Mann aufmerksam, lädt ihn zum Praktikum in seine Redaktion ein. 66 700 Mal wird der erste OZ-Artikel zu Fiete Korn aufgerufen. In der Folge berichtet die OZ weiter über den Werdegang des Schülers, Querelen an der Freien Schule Prerow und zuletzt im Dezember über das erfolgreiche Praktikum bei Böhmermann. Auch hier spielt wieder ein Video eine Rolle, dieses Mal gibt es für Fiete Korn aber nur eine Nebenrolle.

Von OZ