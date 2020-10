Schwerin

Streit um die Zukunft im Landtag: 2,15 Milliarden Euro neue Schulden will die Landesregierung zusätzlich zu den bereits im Frühjahr beschlossenen 700 Millionen zur Bekämpfung der Corona-Krise aufnehmen. Die Koalition begründet dies mit den großen Herausforderungen der Pandemie.

Und was sagt die Opposition? Die Linke will mitziehen, die AfD dagegen kündigt eine Klage vor dem Verfassungsgericht an. Denn mit der Begründung Corona würden auch Schulden für Projekte gemacht, die damit nichts zu tun hätten. Dies wäre ein Verstoß gegen die gesetzlich festgelegte Schuldenbremse.

AfD : Solide Finanzpolitik beendet – Schwesig : Regeln gelten

Im Vorfeld hatten Landesrechnungshof und Bund der Steuerzahler die geplante Neuverschuldung scharf kritisiert. Ralph Weber ( AfD) stimmt ein; dies sei „ein nie da gewesener Griff in den Schuldentopf“. Konkret geht es etwa um Geld für Verwaltungen, Digitalisierung oder Schulbau, die nicht direkt mit Corona zu tun hätten. „Die solide Finanzpolitik ist aufgegeben worden, als alle Rücklagen aufgebraucht wurden, um Wahlgeschenke zu finanzieren“, so Weber. Im kommenden Jahr sind Land- und Bundestagswahlen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) dagegen stellt den Nachtragshaushalt, der im Dezember beschlossen werden soll, als rechtskonform da. Projekte wie die beitragsfreie Kita, mehr Polizeistellen und bessere Bezahlung für Grundschullehrer würden wie beschlossen fortgeführt. Den Vorwurf, die Regierung belaste mit den neuen Schulden – zurückzuzahlen bis 2044 – kommende Generationen erheblich, wies sie zurück. Der Plan sei „sportlich, aber auch fair gegenüber nachfolgenden Generationen“, so Schwesig.

Egbert Liskow ( CDU) hob unter anderem hervor, dass trotz der durch Corona ausgelösten Einbrüche bei Steuereinnahmen wichtige Investitionen der Kommunen abgesichert werden sollen: „Wir halten Wort.“

Verbindlichkeiten des Landes wachsen erheblich

Nicht alles im neuen Haushalt sei wirklich durch die Pandemie bedingt, erklärte dagegen Simone Oldenburg (Linke). Massive Probleme habe es bereits zuvor in Schulen, Gesundheitswesen, Nahverkehr oder Digitalisierung gegeben. Die Ursache dafür liege „im gefährlichen Geiz der Landesregierung in den letzten Jahren“. Die Linke schlägt vor, die Mehrausgaben durch eine „Vermögensabgabe der Mehrfachmillionäre“ zu finanzieren.

Mit 24 Milliarden Euro wird das Land nach der gigantischen Neuverschuldung insgesamt in der Kreide stehen. Laut Finanzministerium sind das 12,4 Milliarden Schulden des Landes, dazu 1,7 Milliarden Schulden der Kommunen. Hinzu kommen 1,34 Milliarden an Bürgschaften und 8,78 Milliarden Versorgungslasten; also Geld, das schon heute für Pensionen von Beamten eingeplant werden muss.

Von Frank Pubantz