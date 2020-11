Schwerin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hat vor massiven Problemen in den Krankenhäusern in Deutschland gewarnt: Zwar gäbe es genügend Betten und Technik, um auch einen weiteren Anstieg schwer an Covid-19 erkrankter Menschen beherrschen zu können – doch es fehlt in immer mehr Kliniken das Fachpersonal dafür.

In MV gibt es hingegen noch keine Engpässe. Entwarnung will der Chef des größten Krankenhauses im Land aber dennoch nicht geben.

Höhepunkt steht noch aus

„Wir rechnen damit, dass wir den Höhepunkt an Erkrankten noch lange nicht erreicht haben“, sagt Christian Schmidt, Ärztlicher Vorstand der Universitätsmedizin in Rostock. Aktuell werde in „seiner“ Klinik nur ein einziger Covid-19-Patient auf der Intensivstation behandelt. „Aber erst in zwei, drei Wochen werden wir wissen, wie sich die Lage wirklich entwickelt.“

Es gibt jedoch Erfolgserlebnisse, die den Ärzten Mut machen: zum Beispiel die Geschichte eines jungen Mannes, der viele Tage beatmet werden musste – und sich nun auf der „Normalstation“ erholt. „Wir haben mittlerweile viel über das Virus gelernt – und erste Medikamente, die helfen“, so Schmidt.

Nur jedes zehnte Corona-Intensiv-Bett belegt

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es aktuell in MV 430 sogenannte ITS-Betten, die auch über Beatmungsmöglichkeiten verfügen. 135 davon werden für Covid-19-Patienten freigehalten. Noch gibt es aber ausreichend Kapazitäten: 66 Menschen werden mit Covid-19-Symptomen in Krankenhäusern behandelt, weniger als ein Drittel davon auf einer Intensivstation. „15 Personen müssen aktuell in MV beatmet werden“, sagt Ministeriumssprecherin Wiebke Wolf.

Engpässe beim Personal auf den Intensivstationen seien dem Land nicht bekannt, so Wolf. Und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) betonte am Dienstag, dass die Lage noch entspannt sei. Aber schon jetzt müssten die Kliniken in MV Vorsorge treffen – beim Personal und den Betten. „Wenn die vorhandenen Betten erst mal voll sind, ist es zu spät“, so Schwesig.

Bundesweit, das bestätigt auch der Rostocker Uniklinik-Chef Christian Schmidt, seien Intensivpfleger knapp. „Das ist ein generelles Problem.“

Von Andreas Meyer