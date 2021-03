Rostock

Was Kinderpsychiater, wie der Rostocker Prof. Frank Häßler, beobachten, das sieht und hört auch Daniela Schütt, Geschäftsführerin der Elternzeit Rostocks Familienservice gGmbH: Kinder leiden unter der derzeitigen Pandemie. Die acht Mitarbeiter plus ein Dutzend Ehrenamtler der gemeinnützigen GmbH betreuen Kinder von Familien, von Mitarbeitern von Unternehmen oder springen im Auftrag der Stadt Rostock ein, wenn Tagesmütter und Tagesväter wegen Erkrankungen ausfallen. Im Gespräch sagt die 45-Jährige unter anderem, wie sie versucht, die Corona-Krise zu meistern.

Was registrieren Sie, wenn Sie mit Kindern und Eltern zu tun haben?

Ich spüre, dass es eine flächendeckende Unzufriedenheit mit der jetzigen Situation unter Corona-Bedingungen gibt.

Woran merken Sie das?

Uns wird von Schlafstörungen berichtet, von Unsicherheit und Perspektivlosigkeit, von Überreiztheiten und Zusammenbrüchen.

Zusammenbrüche?

Zum Beispiel weinen Kinder plötzlich heftig und können nicht mehr aufhören.

Daniela Schütt Geschäftsführerin der Elternzeit Rostocks Familienservice gGmbH Quelle: Klaus Amberger

Woran liegt es, dass die Unzufriedenheit ansteigt?

Kinder müssen in die Schulen und Kindergärten, damit sie nicht verloren sind. Aber wenn sie jetzt teilweise wieder in den Schulen sitzen, gibt es vor allem Leistungsdruck. Nachmittags gibt es dann die leider schon gewohnten Beschränkungen: keine oder nur einzelne Freunde treffen, kein Sport in Vereinen, keine Arbeit in Theatergruppen und so weiter. Kaum jemand fragt den Nachwuchs, wie es ihm gerade geht. Dass die Kinder nicht besonders glücklich sind, spüren wir deutlich.

Was muss getan werden, um die Stimmung aufzuhellen?

Wichtig sind Perspektiven. Das heißt, dass das Leben auch für die Kinder wieder schnell normaler werden muss. Dafür gibt es intelligente Hilfsmittel, wie die Luca-App, Corona-Schnelltests oder kluge Hygiene-Konzepte. Für Eltern wäre mehr Klarheit im irrwitzigen Bürokratie-Dschungel von Verwaltungen und Schulen sowie Kindergärten eine Erleichterung. So haben sie teilweise den Eindruck, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut, und das macht sie dünnhäutiger.

Kann es sein, dass Eltern und Kinder einfach nicht mehr, so wie Generationen zuvor, krisenerprobt sind und nicht mehr viel aushalten?

Das kann man nicht vergleichen. Die Welt ist heute beispielsweise wesentlich komplexer als noch vor wenigen Jahrzehnten. Das bedeutet auch mehr Druck für alle, etwa in der Arbeitswelt. Das vergangene Corona-Jahr hat viel abgefordert, Stichworte sind etwa: Homeschooling, Homeoffice, Lockdown, geschlossene Geschäfte, Existenzangst. Die meisten Eltern machen alles richtig, die Kinder sind tapfer, aber früher oder später ist jeder mehr oder weniger „angefressen“.

Welche Möglichkeiten haben Sie und Ihre Mitstreiter, Eltern zu helfen?

Wir versuchen zu vermitteln, dass gerade diese Zeit noch einmal zeigt, was wirklich zählt: Familie. Doch wie werden Kinder und Eltern dabei zufriedener und nicht unglücklicher? Diese Vermittlung transportieren wir unter anderem mit Veranstaltungen, die im April bis Juni stattfinden. Zum Beispiel „(Über-)Lebenstraining für Eltern“ mit Kinderbetreuung. Da geht es auch spaßig um Themen, wie „Nobody is perfect“ oder „Der kleine Wutzwerg“.

Wie gehen Sie mit der Lage um?

Ich versuche oft mit viel Humor und Gelassenheit an die Dinge heranzugehen – sonst würde ich wohl durchdrehen.

Von Klaus Amberger