Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) bleibt bei ihrer Linie – und legt sich dafür sogar offen mit der Kanzlerin an: In den Beratungen zwischen Bund und Ländern gibt es weiter heftigen Streit um Schulen und Kitas. Vor allem zwischen Angela Merkel ( CDU) und der Schweriner Regierungschefin soll es dabei krachen. Aus Kreisen der Schweriner Staatskanzlei wird der Disput inzwischen bestätigt.

Seit Wochen fordert Merkel, Schulen und Kitas komplett zu schließen. Allerhöchstens eine Notbetreuung soll es nach dem Willen der Kanzlerin noch geben – und digitalen Unterricht daheim. Auch in dem Beschlussvorschlag des Kanzleramtes hieß es am Dienstagmorgen, dass es „ernst zu nehmende Hinweise“ gäbe, „dass die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV2-Virus sich auch stärker unter Kinder und Jugendlich verbreitet, als das bei dem bisher bekannten Virus der Fall ist“. Daher sollen bis 15. Februar die Schulen grundsätzlich geschlossen werden. Die Kitas ebenfalls.

Doch dagegen gibt es Widerstand – allen voran aus MV: Schwesig will bei ihrer Linie bleiben, zumindest für die Klassen 1 bis 6 ein Angebot zum Lernen in den Schulen aufrechtzuerhalten. Auch die Kitas will sie nicht schließen. Schwesig gehört nach OZ-Information zu den Länderchefs, die eine klare Perspektive für die Kinder und Familie fordern.

Schwesig fordert mehr Rücksicht auf Kinder

Vertraute Schwesigs berichten, die Ministerpräsident habe der Kanzlerin klar gemacht, dass sie keinerlei Verständnis dafür habe, dass es schwierig sei, Arbeitgeber zu verpflichten, Masken für ihre Mitarbeiter bereitstellen zu müssen – doch Schulen könnten wie selbstverständlich geschlossen werden. Sie fordere mehr Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Jüngsten und der Familien. Merkel sei daraufhin emotional wie selten geworden: Sie lasse sich nicht vorwerfen, Kinder zu quälen, zitiert die BILD die Kanzlerin.

Aus dem Umfeld Schwesigs heißt es zu dem Streit, dass Merkel und die Ministerpräsidentin schon häufiger beim Thema Kinder unterschiedlicher Meinung gewesen seien. „Es gibt aber kein grundlegendes Zerwürfnis zwischen der Kanzlerin und MV.“

Von Andreas Meyer