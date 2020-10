Schwerin

Schwere Zeiten stehen Schülern in Corona-Hotspots in MV bevor: Die Landesregierung plant nach OZ-Informationen die Einführung einer Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse fünf. Diese solle bereits ab gelten, wenn ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt 35 Corona-Fälle auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen erreicht – so sehe es ein Vorschlag, den die Regierung beim Corona-Gipfel am Dienstag mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften diskutiert. Dagegen regt sich aber Widerstand.

Mehr zum Thema:

Anzeige

Liveblog zur Corona-Situation in MV: Das ist die Lage am Dienstag

45 Verfahren zur Corona-Landesverordnung bei Amtsgerichten in MV

Nur wenige schwer Erkrankte: AfD hält Corona-Schutzmaßnahmen in MV für verzichtbar

Mehrere Quellen bestätigen: Bereits ab der Inzidenz von 35 könnte es zur Maskenpflicht im Unterricht an Schulen kommen. Vor allem auf Seiten der CDU innerhalb der Landesregierung ist man damit aber offenbar nicht einverstanden. Denkbar sei auch, dass man sich auf eine Inzidenz von 50 einigt. Bislang müssen Schüler ab der 5. Klasse Mund-Nasen-Schutz auf dem Schulhof und in Fluren tragen, nicht aber im Unterricht.

So oder so will die Regierung am Dienstag Vereinbarungen mit Bund und Ländern zur Verschärfung von Corona-Regeln umsetzen. Dazu gehört auch eine Ausweitung der Maskenpflicht ab 35 Fällen auf 100000 Einwohner innerhalb einer Woche. Aktuell wäre davon der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte – Inzidenz: 37 – betroffen; Ludwigslust-Parchim stünde kurz davor. Am Nachmittag will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) Neuerungen im Corona-Regelwerk des Landes vorstellen.

Landeselternrat rigoros gegen Maskenpflicht im Unterricht

Massiver Protest zur Maskenpflicht im Unterricht kommt vom Landeselternrat. „Wir lehnen das strikt ab“, erklärt der Vorsitzende, Kay Czerwinski. „Entweder Schüler sind kein Infektionsproblem, wie mehrfach öffentlich geäußert, oder es gibt neue Erkenntnisse, die wir nicht kennen.“

Von Frank Pubantz