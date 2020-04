Corona: Händler in MV kritisieren Begrenzung der Verkaufsflächen als ungerecht

Rostock

Für viele Einzelhändler in MV gehen die wochenlangen Zwangsschließungen zu Ende: Ab 20. April dürfen Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen.

Für Auto-und Fahrrad-Händler sowie für Buchhandlungen gelten dagegen keine Flächen-Vorgaben. Die Bau- und Gartenmärkte sollen sogar ab Sonnabend wieder Kunden bedienen dürfen. Lebensmittelläden und Supermärkte waren ja ohnehin von den Schließungen ausgenommen.

Anzeige

In den Geschäften müssen die Inhaber bestimmte Auflagen umsetzen: Sie betreffen die Hygiene, die Lenkung der eingelassenen Kundenströme sowie das Vermeiden von Warteschlangen. Friseure können ab dem 4. Mai wieder öffnen. Auch hier gelten Auflagen, so müssen die Mitarbeiter persönliche Schutzausrüstungen tragen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch auf diese ersten vorsichtigen Lockerungen in der Coronavirus-Krise verständigt.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lockerung bietet keine Chancengleichheit im Handel

Torsten Grundke, Mediamarkt-Chef in Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Unter den größeren Einzelhändlern und Kaufhausbetreibern in MV stoßen die neuen Begrenzungen der Geschäftsöffnungen auf Unverständnis. „Wir können zwar auf 800 Quadratmetern unseres Mediamarktes wieder Waren anbieten, aber das ist grundsätzlich zu wenig“, sagt Torsten Grundke, Geschäftsführender Gesellschafter des Mediamarktes Stralsund.

Nicht nur er sei über die Beschränkung der Verkaufsfläche sehr unzufrieden. „Es ist doch unverständlich, wenn große Baumärkte mit tausenden Quadratmetern wieder voll öffnen können, Elektronikfachmärkte oder Modehäuser jedoch nicht“, kritisiert Grundke. Und dass die großen Discounter mit ihrem umfangreichen Angebot die letzten Wochen durchgehend geöffnet hatten, das sei Wettbewerbsverzerrung. Jeder Händler könne doch die jetzt geforderten Hygienevorschriften umsetzen. „Trotzdem bin ich aber erst einmal glücklich, dass es jetzt weitergehen kann.“

Schutzmasken für Mitarbeiter

„Wir können diese Regelungen nicht verstehen, denn sie bieten keine Chancengleichheit“, sagt Uwe Hornung (43), Prokurist und Geschäftsleiter Vertrieb der Kaufhaus Martin Stolz GmbH. Die größeren Stolz-Kaufhäuser würden sich ja nicht von den großen Baumärkten unterscheiden, die jetzt wieder öffnen dürfen, oder von den großen Einkaufsmärkten.

„Auch wir könnten die Kundenströme regulieren, indem nur ein Kunde bzw. ein Einkaufswagen pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche eingelassen wird.“ Das wäre der gerechtere Weg gewesen. „Auch für die ganzen Mitarbeiter, auf deren Leistungen wir extrem stolz sind“, betont Hornung. Mundschütze seien für alle Mitarbeiter vorhanden, sie können aber auch selbst angefertigte Masken tragen.

Uwe Hornung, Prokurist und Geschäftsleiter Vertrieb der Kaufhaus Martin Stolz GmbH Quelle: Privat

Kaufhaus Stolz öffnet wieder 15 Kaufhäuser in MV

Für die Kunden hat Hornung trotzdem eine gute Nachricht: „Ab 20. April werden wir etwa 15 Kaufhäuser in MV öffnen: Darunter sind Born, Zingst, Waren, Altenkirchen, Binz, Sagard, Klütz und das Kaufhaus am Pommern-Dreieck bei Grimmen.“ Die Öffnung von weiteren der insgesamt 33 Häuser werde noch geprüft. Vor jedem Kaufhaus stelle eine Einlasskontrolle sicher, dass sich nicht zu viele Kunden im Geschäft aufhalten.

Dagegen sind Holger Lentge, Geschäftsführer des Elektronikfachmarktes Medimax im Bentwischer Hansecenter, und seine Mitarbeiter zurzeit noch „hochgradig verunsichert“, wie er sagt. Denn: Am Donnerstag hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gesagt, dass auch größere Einzelhändler öffnen könnten, wenn sie ihre Verkaufsflächen auf 800 Quadratmeter begrenzen würden. „Nach der langen Schließung wollen wir unbedingt am Montag wieder öffnen“, erklärt Lentge. Schließlich biete sein Markt Waren an, die die Kunden dringend bräuchten.

Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer beim Handelsverband Nord Quelle: Marco Ehrhardt

Handelsverband Nord sieht Begrenzung kritisch

Auch Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer beim Handelsverband Nord, ist enttäuscht, dass ab Montag nur Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen dürfen. „Ich verstehe diese Begrenzung nicht“, sagt er. Die großen Lebensmittelmärkte hätten die angeordneten Hygienemaßnahmen gut umgesetzt. Ein sicheres Einkaufen sei also auch in größeren Geschäften möglich.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Bernhard Schmidtbauer