„Corona-Helden“ aus MV: Charlotte Clauser näht Mundschutzmasken für den guten Zweck

Rostock

Viele Menschen engagieren sich in Zeiten der Corona-Krise auf Arbeit oder im privaten Umfeld. Sei es das tägliche Fahren von Lebensmitteltransportern oder das Nähen von Mundschutzmasken. Das Engagement von jung bis alt ist vor allem jetzt besonders groß.

Anlässlich der Aktion #ozhilft sucht die OSTSEE-ZEITUNG noch bis Sonntag die „Corona Helden von MV“. Damit soll all jenen gedankt werden, die in dieser schwierigen Zeit für andere da sind. Zahlreiche Vorschläge sind schon eingegangen. Hier zeigen wir die Nominierten.

Anzeige

Nähanfängerin mit Engagement

Die 13-jährige Charlotte Clauser aus Rostock ist Nähanfängerin und näht nun in ihrer Freizeit Mundschutzmasken für die Familie und Freunde. Über 30 Stück sind dabei schon entstanden. Ein Paket mit über 20 Masken wurden außerdem schon an das Klinikum in Schwerin geliefert.

Vor einiger Zeit hat sie Kurse in Rostock belegt und so das Nähen gelernt. Vor zwei Jahren gab es dann eine Nähmaschine zu Weihnachten zum üben. Auch wenn sie bislang nicht damit genäht hat, ergriff sie die Gelegenheit und näht jetzt nach einem Schnittmuster aus dem Internet die Masken. Ihre Mutter ist sehr stolz auf sie und schlägt sie als Corona-Heldin vor.

Die 13-jährige Charlotte Clauser aus Rostock ist Nähanfängerin und näht nun in ihrer Freizeit Mundschutzmasken für die Familie und Freunde. Quelle: Yvonne Clauser

LKW-Fahrer aus Leidenschaft

Joachim Winter-Töpper kommt aus Güstrow und sorgt täglich dafür, dass alle mit Lebensmitteln versorgt sind. So beliefert er als Berufskraftfahrer Ketten wie Aldi, Rewe, Marktkauf, Globus und viele weitere. Der 58-Jährige arbeitet jetzt im Ausnahmezustand.

Joachim Winter-Töpper ist Berufskraftfahrer für Lebensmittel und versorgt die Läden. Quelle: Frau Winter-Töpper

Die Kontrollen bei den Lkw-Fahrern wurden gekürzt, sodass er 15 Stunden am Tag arbeitet und weniger Pausen hat. Die Auswirkungen der Corona-Krise spürt auch er. In einigen Geschäften darf er zum Beispiel gar nicht mehr hinein. Das Tragen von Handschuhen gehört für ihn dazu. „Zum Glück bin ich noch gesund“, sagt er und hofft, dass das auch so bleibt. Denn er macht diesen Job gerne.

Trotz Risiko immer im Einsatz

Das Team der „Pflegeambulanz Schauseil“ in Franzburg ist auch in dieser schweren Zeit für ihre Patienten da. Besonders jetzt werden sie mehr denn je gebraucht. Sie sagen selbst, dass es gerade jetzt wichtig ist, immer ein nettes Wort auf den Lippen zu haben, da ihre Patienten isoliert sind, kaum Kontakt zur Außenwelt haben und ohne ihre Angehörigen leben müssen.

Das Team der Pflegeambulanz Schauseil: v.l. Kathleen Malguth, Silke Tilsner, Maria Schmidt, Andreas Thielgart, Daniela Lengkeit, Birgit Bryl, Tom Augustyniak, Martina Grolms, Ines Peuß und Anne-Maria Schauseil. Quelle: Mark Schauseil

Trotz privater Umstellungen, wie die Kinderbetreuung und die Kurzarbeit erscheinen die Pfleger stets pünktlich bei ihren Terminen und versorgen die, die ihre Hilfe benötigen. Auch den Lieferschwierigkeiten für Mundschutzmasken trotzen sie, indem einige Kollegen selbst welche nähen. Auch sie riskieren täglich ihre Gesundheit und sind dennoch gerne im Einsatz.

Verständnis und Geduld auch in Krisenzeiten

Auch Dr. Helmut Jaschhof möchte sich bei dem Pflegepersonal bedanken. Er und seine demenzkranke Frau leben im Paul-Gerhardt-Haus des Altenpflegeheimes der Odebrecht-Stiftung in Greifswald. Er möchte die Arbeit der Menschen dort würdigen.

„Die Kranken werden mit Ihrem Vornamen angesprochen, es gibt im Umgang viel Lob, Streicheleinheiten und Umarmungen“, schreibt er in einer E-Mail. Für ihr Verständnis und deren bewundernswerte Geduld schlägt er sie als Corona-Helden vor.

So einfach funktioniert die Bewerbung Wenn Sie an der Aktion #ozhilft teilnehmen wollen, schicken Sie einfach den Namen und die Kontaktdaten sowie eine kurze Begründung, warum die von Ihnen vorgeschlagene Person ein Corona-Held ist, per Mail an online@­ostsee-zeitung.de oder per Post an Chefredaktion, OSTSEE­ZEITUNG, Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock. Möchten Sie jemanden vorschlagen, klären Sie bitte mit dem- beziehungsweise derjenigen ab, ob er oder sie nominiert werden will. Einsendeschluss ist am Sonntag, dem 19. April. Anschließend trifft eine OZ-Jury eine Vorauswahl der Nominierten und nimmt zu ihnen Kontakt auf. Diese Menschen oder Firmen sollen sowohl in der Zeitung als auch online vorgestellt werden. Danach stimmen die OZ-Leser ab und küren damit den Corona-Helden des Landes. Dieser erhält dann 1000 Euro.

Unterstützung im Krankenhaus trotz Urlaub

Eigentlich hätte Annika Büttner Urlaub gehabt und wollte verreisen. Da dies aber aufgrund der aktuellen Situation aber nicht mehr möglich war, hat sie ihren Urlaub vorzeitig abgebrochen. Sie kehrte zur Arbeit ins DRK Krankenhaus in Grevesmühlen zurück, um ihre Kollegen zu unterstützen. Auch sie spürt die Veränderungen bei der Arbeit.

Annika Büttner hat ihren Urlaub vorzeitig beendet und unterstützt ihre Kollegen im DRK Krankenhaus. Quelle: Annika Büttner

Lesen Sie auch:

Von Gina Henning