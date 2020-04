Rostock

In den vergangenen Wochen haben sich viele Menschen engagiert, um anderen zu helfen. Sei es das tägliche Arbeiten, um die Versorgung zu gewährleisten, oder ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten im privaten Umfeld. Sie alle sind Helden – Corona-Helden. Die OSTSEE-ZEITUNG möchte einen von ihnen auszeichnen und hat ihre Leser dazu aufgerufen, einen oder auch mehrere Corona-Helden vorzuschlagen. Der Gewinner erhält 1000 Euro.

Aus über 60 Einsendungen haben wir eine Auswahl von 25 Nominierten getroffen. Sie stehen jetzt zur Wahl zum Corona-Helden. Jetzt sind Sie, liebe Leser gefragt. Stimmen Sie bis zum 3. Mai für Ihren Favoriten. Wer hat es Ihrer Meinung nach am meisten verdient, besonders geehrt zu werden? Wir veröffentlichen den Gewinner im Anschluss an die Abstimmung sowohl online als auch in der Zeitung.

Hier geht’s zur Abstimmung.

Zur Galerie Bei der Aktion #ozhilft sucht die OSTSEE-ZEITUNG den Corona-Helden aus MV. Zahlreiche Vorschläge sind eingegangen. Eine Auswahl davon steht jetzt zur Abstimmung. Das sind die 25 Nominierten, denen Sie Ihre Stimme geben können.

Von Gina Henning