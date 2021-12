Rostock/Stralsund/Wismar

Weihnachtsferien gleich Impfpause? Nicht in MV. In allen Landkreisen wird auch nach den Weihnachtsfeiertagen weitergeimpft. „Wir setzen die Impfoffensive fort. Sofort nach Weihnachten gibt es eine Vielzahl von Impfangeboten – auch durch mobile Impfteams, die in kleinere Gemeinden kommen, und durch spezielle Kinderimpfaktionen“, teilt Alexander Kujat, Sprecher des Sozialministeriums, mit. Impfstoff sei genügend vorhanden. Man bekomme auch kurzfristig Termine. Von der Verkürzung des Mindestabstands zwischen Grundimmunisierung und Booster auf drei Monate erhoffe man sich eine zusätzliche Impfnachfrage.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) ruft alle Bürger auf, die für viele freien Tage im alten Jahr fürs Impfen zu nutzen. „Bitte schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen“, appelliert Drese: „Auch in der nächsten Woche gibt es im gesamten Land viele Möglichkeiten, sich impfen zu lassen.“ Sonderimpfaktionen seien ebenfalls geplant. Mit über 133 000 Impfungen hatte es in MV in der vergangenen Woche einen Rekordwert gegeben.

Termine hier online oder telefonisch buchen Termine für Impfungen in den Impfstützpunkten, auch noch zwischen den Feiertagen, kann man online über das Impfportal des Landes buchen unter www.corona-impftermin-mv.de. Auch über die Telefon-Hotline sind Terminanmeldungen an den einzelnen Impfzentren möglich. Die Telefonnummer lautet 03 85-20 27 11 15. Von Montag bis Freitag zwischen 8-16 Uhr ist die Hotline erreichbar. Auch am 24. Dezember ist es von 8-16 Uhr möglich. Man bekommt auch kurzfristig Termine, heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium. Die Liste der Impfaktionen ist nicht vollständig. Laut Ministerium können immer noch weitere Impf-Aktionen in den Regionen hinzukommen. Eine Quelle für Impfangebote ist auch www.mv-corona.de/impfaktion oder die jeweilige Webseite des Landkreises.

Eine besondere Aktion plant das Impfzentrum Rostock-Laage: Frei nach dem Motto „Erst impfen, dann Ente“ können sich Impfwillige ihren Piks sogar an Heiligabend und beiden Weihnachtsfeiertagen holen. Ohne Termin ist das in der Zeit von 8 bis 12 Uhr möglich.

Zusätzlich öffnen auch viele niedergelassene Haus- und Fachärzte zwischen den Jahren die Praxistüren, um zu impfen. Für viele ist das eine normale Arbeitswoche. Einer von ihnen ist der Güstrower Kinderarzt Steffen Büchner: Sein Terminkalender für die Tage zwischen den Jahren sei mit Kinderimpfungen gut gefüllt. „Wir ziehen voll mit. Es muss nur immer genug Impfstoff da sein.“

Hier können sich Interessierte in MV mit und auch ohne Termin ab dem 27. Dezember gegen Corona impfen lassen.

Landkreis Nordwestmecklenburg

Impfen mit Termin:

27. bis 30. Dezember. Zeit: 8-12 Uhr, 14-18 Uhr, im Impfstützpunkt Wismar, Philipp-Müller-Str. 14

28. Dezember. Zeit: 10 bis 18 Uhr, Impfstelle Grevesmühlen, Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5

Freies Impfen, ohne Termin:

27. Dezember. Zeit: 14-18 Uhr, Palmberghalle, R.-Hartmann-Str. 2a, Schönberg

29. Dezember. Zeit; 14-18 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Gadebusch, Agnes-Karl-Str. 46, Gadebusch

30. Dezember. Zeit: 14-18 Uhr, Amt Neukloster-Warin, Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27

Landkreis Rostock

Freies Impfen, ohne Termin

28. bis 30. Dezember. Zeit: immer 13-16 Uhr, Impfzentrum Laage, Flughafenstr. 1

28. Dezember. Zeit: 9.30-17 Uhr Kröpeliner Rathaus, Markt 1

Hansestadt Rostock

Freies Impfen, ohne Termin

27. bis 30. Dezember. Zeit: 10-15 Uhr, Impfstützpunkt Lütten Klein, Einkaufszentrum Warnowpark (1. Obergeschoss)

27. Dezember. Zeit: 12-18 Uhr, Impfstützpunkt der Universitätsbibliothek, Stadtmitte, Container Schwaansche Str. 3a

29. Dezember. Zeit: 12-18 Uhr, Impfstützpunkt der Universitätsbibliothek, Stadtmitte, Container Schwaansche Str. 3a

Vorpommern-Rügen

Impfen mit Termin

27., 29. und 30. Dezember. Zeit: 8-12 Uhr und 13-17 Uhr, an zwei Orten: Impfstützpunkt Stralsund, Rostocker Chaussee 110 und im Strelapark, Grünhufer Bogen 13-17, Stralsund

27. Dezember. Zeit: 12-16 Uhr, Landkreis Vorpommern-Rügen, Bahnhofstraße 12, Grimmen

28. Dezember. Zeit: 8-12 Uhr, Impfstützpunkt Stralsund, Rostocker Chaussee 110

28. Dezember. Zeit: 8-12 Uhr, 13-17 Uhr, Strelapark, Grünhufer Bogen 13-17, Stralsund

29. Dezember. Zeit: 12-16 Uhr, Förderzentrum, Störtebeker Str. 8a, Bergen

Vorpommern-Greifswald

Impfen mit Termin

27. bis 29. Dezember. Zeit: 8-18.30 Uhr, Impfzentrum Greifswald, Brandteichstraße 20

27. Dezember. Zeit: 10-17 Uhr, Stadt Pasewalk, Kulturforum “Historisches U“, An der Kürassierkaserne 9 (Landratsamt), Termine über Landeshotline

28. Dezember. Zeit: 10-17 Uhr, Bürgerhaus Löcknitz, Marktstraße 4, Termine über Landeshotline

Freies Impfen, ohne Termin

29. Dezember. Zeit: 10-17 Uhr, Volkshaus Anklam, Baustraße 48/49

30. Dezember. Zeit: 10-14 Uhr, Ostseetherme, Ahlbeck, Lindenstraße 60

30. Dezember. Zeit: 8-14 Uhr, Impfzentrum Greifswald, Brandteichstraße 20

Mecklenburgische Seenplatte

Freies Impfen, ohne Termin

27. bis 30. Dezember. Zeit: 10-18 Uhr, Tagungsraum, Hotel Amsee, Waren (Müritz), Amsee 6

27. bis 30. Dezember. Zeit: 10-18 Uhr, Bethanien-Center Neubrandenburg, Mirabellenstr. 2

28. und 30. Dezember. Zeit: 10-18 Uhr, Dr. Schneider, Malchin, Petersilienstr. 5

Schwerin

Freies Impfen, ohne Termin

27. und 28. Dezember. Zeit: 10-18 Uhr, Impfstelle Schlossparkcenter, Seiteneingang, Wittenburger Straße 16b, Schwerin

Der reguläre terminoffene Freitagnachmittag entfällt am 31. Dezember, da Feiertag.

Ludwigslust-Parchim

Freies Impfen, ohne Termin

28. und 29. Dezember, 9-16 Uhr, zwei Orte: Landratsamt Ludwigslust, Kreistagssaal, Garnisonsstraße 1 und im Solitär, Konferenz- und Sitzungszentrum des Landkreises, Putlitzer Str. 25, Parchim

