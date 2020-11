Corona: Hier stecken sich die meisten Menschen in MV an

Rostock

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern verharrt seit Tagen auf einem hohen Niveau. Eine Folge: Die Belastung der Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern des Landes steigt stetig. Infektionsketten sind teilweise kaum noch nachzuvollziehen. Aber wo stecken sich die Menschen mit Corona an? Sind tatsächlich private Feiern die größte Gefahr? Die OSTSEE-ZEITUNG hat in den Gesundheitsämter nachgefragt.

Landkreis Rostock : Private Zusammenkünfte sind Schwerpunkt

Die Menschen würden sich „in vielen Fällen bei privaten Zusammenkünften, einige in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Pflege- und Wohnheimen sowie am Arbeitsplatz“ anstecken, sagt Dr. Kristin von der Oelsnitz, Leiterin des Gesundheitsamtes des Landkreises Rostock.

In den meisten Fällen würden sich Infektionsquellen im infektiologischen Sinne nicht mehr zurückverfolgen lassen. „Es ist beim aktuellen Infektionsgeschehen viel wichtiger, Infektionswege und Infektionsketten zu erkennen und zu durchbrechen“, sagt die Leitende Kreismedizinaldirektorin, „also ausgehend von einer positiv getesteten Person solche Wege und Ketten nachzuvollziehen und Betroffene zu ermitteln“. Dabei ließen sich dann auch Orte identifizieren, an denen Ansteckungen stattgefunden haben. Die Kontaktverfolgung und Gesundheitsüberwachung seien dabei von zentraler Bedeutung. „Angesichts des sehr dynamischen Infektionsgeschehens ist das die größte und anstrengendste Aufgabe für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die Helfer der Bundeswehr und die hinzugezogenen Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung.“

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat für ganz MV die Bereiche ermittelt, in denen die meisten Ansteckungsfälle zu verzeichnen sind. „Häufigster Infektionsort ist die Wohnstätte, gefolgt von Freizeitstätten und Arbeitsplatz“, erklärt Lagus-Sprecherin Anja Neutzling. In den vergangenen vier Wochen konnten landesweit für etwa 50 Prozent aller gemeldeten Fälle die Infektionsquellen ermittelt werden.

Vorpommern-Greifswald: Reiserückkehrer verbreiten Corona am häufigsten

„Als Infektionsursachen lassen sich eindeutig Reiserückkehrer aus ausländischen und inländischen Risikogebieten sowie Teilnehmer von großen Familienfeiern ausmachen“, sagt Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Dabei müssen die Reisen nicht unbedingt Urlaubscharakter haben. Auch Dienstreisen oder das berufliche Pendeln – auch über die deutsch-polnische Grenze hinweg – würden eine Rolle spielen. Und: „Es kommt immer häufiger vor, dass Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, nicht mehr sagen können, wo sie sich angesteckt haben könnten“, erklärt Froitzheim. Dies erschwere natürlich die Nachverfolgung der Kontakte. Aber bei einem großen Teil der Fälle könne dies gewährleistet werden – mit großem personellen und zeitlichen Aufwand. Ziel sei es, eine Weiterverbreitung möglichst zu stoppen.

Vorpommern-Rügen: Ohne Bundeswehr wäre Situation nicht zu bewältigen

„Aktuell sind etwa 80 Prozent der Fälle Kontaktpersonen von bereits bekannten Infizierten“, erklärt Olaf Manzke, Pressesprecher Landkreis Vorpommern-Rügen. Die wurden in der Regel gezielt bei Symptomen getestet. Bei etwa 20 Prozent sei die Quelle unbekannt. Das stimmt natürlich nicht – es kommen ja alle aus einem Risikogebiet, dem Landkreis.

Ein Beispiel: Vom Abend des 11. November bis zum 12. November früh wurden 14 neue Fälle gemeldet. Zehn von ihnen seien bereits bekannte Kontaktpersonen, die auch schon in Quarantäne waren. Zu diesen nun positiv Getesteten werden jetzt wiederum Kontaktpersonen ermittelt. Bei den restlichen vier Personen laufen die Ermittlungen hinsichtlich Quelle und Kontaktpersonen. Bei der Quellensuche trifft man dann mitunter auf Zusammenhänge mit bereits bekannten Fällen. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen. Das kann sich jedoch jederzeit ändern.“ Jedoch: „Ohne die sehr gute Unterstützung durch die Bundeswehr könnten wir die Lage nicht bewältigen. Sie helfen unseren Mitarbeitern vor allem in der Kontaktverfolgung und Recherche sowie in den mobilen Abstricheinheiten.“

Landeshauptstadt Schwerin : Meiste Fälle bei der Arbeit und in der Familie

„Soweit ermittelbar, sind die meisten Infizierten derzeit Kontaktpersonen von positiv getesteten Menschen im Zusammenhang mit der Arbeit oder dem familiären Umfeld“, berichtet Michaela Christen, Pressesprecherin der Landeshauptstadt Schwerin. Das liege auch daran, dass die Kontakte im Freizeitbereich inzwischen stark eingeschränkt wurden.

„Entsprechend unserer Nachverfolgungsstrategie verfolgen wir Kontaktketten von Indexpersonen – nachweislich mit dem Virus infizierte Personen – und können dort die Folgeansteckungen nachvollziehen.“ Über die Ansteckungsquelle der jeweiligen Indexperson wird bisher keine Statistik geführt. Häufig kann deren Infektionsquelle nicht sicher angegeben werden. Eine entsprechende Statistik soll auf Initiative der Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Lagus künftig erstellt werden.

„Die derzeit meisten Ansteckungen erfolgen innerhalb der bekannten Kontaktketten im Bereich Arbeit und Familie“, sagt Michaela Christen. Die jeweiligen Indexpersonen stammen überwiegend aus innerdeutschen Risikogebieten.

Ludwigslust-Parchim : Corona-Infektionen werden überall festgestellt

„Anders als im Frühjahr haben wir jetzt Corona-Infektionen überall – in Familien, bei Feiern und Zusammentreffen, in Betrieben, vereinzelt auch bei Schulkindern und Kita-Kindern“, berichtet Amtsärztin Dr. Ute Siering aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Vor allem würden die Menschen sich innerhalb des Bundeslandes anstecken. Im Frühjahr – zu Beginn der Pandemie im Landkreis – seien Corona-Fälle vor allem bei Reiserückkehrern aufgetreten.

„Dank der Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen der Verwaltung und durch die Bundeswehr sowie den extremen Einsatz meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachdienst Gesundheit haben wir es noch immer geschafft, die Kontaktpersonen zu positiv Getesteten zeitnah zu ermitteln, eine Quarantäne anzuordnen und über das weitere Vorgehen zu informieren.“ Die Belastung für alle sei sehr hoch, denn allein die Zahl der gemeldeten Fälle sagt nichts über den Arbeitsaufwand aus. Ein Positiver könne zwei Kontaktpersonen haben oder hundert. Jedoch: In einigen Fällen könne man nicht mehr genau nachvollziehen, wo sich jemand angesteckt hat.

Nordwestmecklenburg : Rückverfolgung der Fälle wird zunehmend schwierig

„Eine treibende Kraft für das komplett neue Infektionsgeschehen bilden private Zusammenkünfte oder Feiern, die vor dem 2. November stattfanden, berichtet Robert Stach, Leiter Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst im Landkreis Nordwestmecklenburg. Ein großer Teil der Neuinfektionen seien Kontaktpersonen der Kategorie 1, die sich bereits in Quarantäne befinden und bei einer im Haushalt lebenden positiv getesteten Person anstecken. Hinzu kommen Menschen, die sich im direkten privaten oder familiären Umfeld infizieren. Ansteckungen im beruflichen Umfeld kommen ebenfalls vor, sind aber nicht so häufig, wie die beiden erstgenannten Fallkonstellationen.

Ein Beispiel: Eine private Feier fand kurz vor dem 2. November im Stadtgebiet Wismar statt. Auf diese allein gehen mittlerweile nach einer ersten gemeldeten Infektion seit Samstag neun weitere zurück, am Mittwoch kamen fünf hinzu, so dass es insgesamt 16 sind. Die Kontaktermittlungen ziehen immer weitere Kreise und sind nicht abgeschlossen.

In Nordwestmecklenburg könne der überwiegende Teil der Fälle noch nachverfolgt werden, erklärt Stach. Der Anteil der Fälle, die sich auch nach intensiver Rückverfolgung nicht mehr auf einen Ansteckungsherd zurückführen lassen, nehme jedoch zu. Derzeit liege deren Anteil geschätzt zwischen 20 und 30 Prozent. Zunehmend häufiger komme vor, dass Betroffene selbst zunächst absolut keine Idee haben, wo sie sich eventuell angesteckt haben könnten.

„Familie und Freizeit belegen dabei sehr sicher die oberen beiden Plätze“, sagt Stach. Auch Indexfälle – positiv auf Corona getestete Menschen – an Schulen und Bildungseinrichtungen (Lehrer und Schüler) haben sich zumeist in der eigenen Familie oder im privaten Umfeld angesteckt, nicht in der Schule.

Bei diesen Fallmeldungen zwischen dem 3. und 12. November konnten die Ansteckungswege mit großer Sicherheit ermittelt werden: familiäres Umfeld/eventuell bereits in Quarantäne mit einer positiven Person im Haushalt 29; Private Feiern 16; weiteres privates Umfeld (Freunde und Bekannte) 2; Arbeit (Kollegen) 13; Pflegeeinrichtungen 1; Reiserückkehrer 1.

Mecklenburgische Seenplatte: Mitarbeiter im medizinischen Bereich stecken sich an

„Eine konkrete Ansteckungsquelle am Anfang der Infektionsketten lässt sich bei etwa 80 Prozent der Fälle nachvollziehen“, sagt Haidrun Pergande, Pressesprecherin des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Die überwiegende Mehrzahl der Infektionen werde im familiären oder beruflichen Kontext durch Kontakt mit gesichert Infizierten – ohne erkennbare Symptome während der infektiösen Periode – erworben.

Zunehmend betreffe das auch Mitarbeiter im medizinischen Bereich, insbesondere in pflegenden und therapeutischen Berufen. „Seit Anfang September nimmt auch der Anteil der Infektionen im Alltag zu – aktuell etwa 20 Prozent der Fälle –, wobei hier besonders touristisch stärker frequentierte Bereiche und hier die Gruppe der Senioren betroffen sind“, erklärt Haidrun Pergande. Mit Reisen verbundene Infektionen würden keine wesentliche Rolle mehr spielen – höchstens im Sinne von Infektionen durch Kontakte (Besuche) zu Menschen in sowie aus stärker belasteten Bundesländern.

80 Millionen Euro für zusätzliche Stellen in Gesundheitsämtern

Die zusätzlichen Stellen in den Gesundheitsämtern, die der Bund über den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst finanzieren will, werden der Umfrage zufolge erst im neuen Jahr greifen. Die Ausschreibungen beginnen aber bereits. Auf Mecklenburg-Vorpommern entfallen aus dem Pakt 80 Millionen Euro. Je Gesundheitsamt können damit drei bis vier Stellen ausgeschrieben werden. Ob sie alle besetzt werden können, ist offen. Schon jetzt sind nicht alle vorhandenen Stellen besetzt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Besonders schwer ist es, Ärzte und Hygieneinspektoren zu finden, hieß es aus den Ämtern.

Von Bernhard Schmidtbauer