Corona-Hilfe: Krankenkassen in MV stunden Firmen in Not Sozialbeiträge

Um insbesondere klein- und mittelständische Unternehmen sowie Selbstständige in der wirtschaftlichen Notsituation zu entlasten, bietet die AOK Nordost die Möglichkeit an, Sozialversicherungsbeiträge zu stunden. Wie die Krankenkasse am Mittwoch mitteilte, kann ein entsprechender Antrag ab sofort unbürokratisch gestellt werden – über das Servicetelefon 0800 2650800 oder online unter www.aok.de/nordost/mail.

Soforthilfe in Corona-Notlage

Diese Soforthilfe richtet sich an Unternehmen, denen durch die Corona-Pandemie eine wirtschaftliche Notlage droht und die ihre Sozialversicherungsbeiträge für den aktuellen Beitragszeitraum nicht innerhalb der normalen Fristen werden zahlen können.

Kassen-Chefin: „Werden großzügig handeln

„Kann ein Arbeitgeber aufgrund der aktuellen Situation seine Beiträge nicht zahlen, werden wir großzügig handeln, mit Augenmaß sensibel entscheiden und alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um Arbeitgebern und Selbstständigen ein zuverlässiger Partner in dieser schwierigen Zeit zu sein“, sagt Daniela Teichert, Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost.

IKK Nord hilft Selbstständigen

Die IKK Nord bietet ihren Arbeitgebern, Selbstständigen und Kleinunternehmen ebenfalls ab sofort an, die Sozialversicherungsbeiträge unbürokratisch zu stunden. „Die gegenwärtige Krise bringt nicht nur existenzielle Ängste um Gesundheit und Leben, sie schlägt mit ungebremster Wucht ebenso auf die Wirtschaft durch. Auch viele Handwerksfirmen im Norden sind vom ungeahnten Ausmaß dieser Krise direkt betroffen. Wir übernehmen füreinander Verantwortung und wollen pragmatisch helfen“, sagt Kassenvorstand Ralf Hermes.

Kreishandwerkerschaften erleichtert

Jens Cordes, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Kreishandwerkerschaften in MV zeigt sich erleichtert: „Es sind konkrete Entlastungen, die uns im Handwerk helfen können, denn die Auftragslage ist in vielen Branchen abrupt weggebrochen. Ich denke dabei beispielsweise an das Friseurhandwerk. Auch die Lage auf dem Bau verschlechtert sich dramatisch.“

Anträge können per E-Mail gestellt werden

Die IKK Nord spricht insbesondere diejenigen an, die schon jetzt absehen können, dass sie durch die Corona-Krise in eine wirtschaftliche Notsituation geraten und die Sozialversicherungsbeiträge für den Monat März 2020 nicht fristgerecht zahlen können. Konkret: Die Arbeitgeber haben die Möglichkeit, sich mit einer kurzen E-Mail an: ag-service@ikk-nord.de zu wenden und hier die Stundung zu beantragen. Dazu muss nur kurz die wirtschaftliche Situation des Unternehmens geschildert werden – und welche Möglichkeiten der Betroffene für die Ratenzahlung sieht. Unter 04331/345-748; 04331/345-794 oder 0395/4509-411 beraten die IKK Nord Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch.

Von Jan-Peter Schröder