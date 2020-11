Corona-Hilfen: MV fordert schnelle Bundeshilfen für Unternehmen

Schwerin

Verständnis sollten sie zeigen, dass der Teil-Lockdown und damit die Schließung ihrer Firmen im November wegen der Corona-Pandemie nötig ist – doch wann Tausende Unternehmer in MV, vor allem in der Gastronomie das zugleich versprochene Hilfsgeld des Bundes erhalten, steht in den Sternen. Die Landesregierung macht nun in Berlin Druck.

Glawe beantragt Sondersitzung der Wirtschaftsminister

Wann und wo kann das Geld beantragt werden? Diese Frage richten Unternehmer an die OZ. Mit Schließung ganzer Branchen ab 2. November versprach die Bundesregierung auch, 70 bis 75 Prozent der Einnahmeausfälle des Monats durch Staatsgeld zu kompensieren. Das Land will fünf Prozent obendrauf legen. Aber an der Umsetzung hapert es.

Denn wie es weitergeht, weiß man im Schweriner Wirtschaftsministerium nicht. Der Bund müsse noch Kriterien festlegen. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) hat nun eine Sondersitzung der Wirtschaftsminister beantragt, um zügig Regelungen des Bundes einzufordern.

„Wir brauchen schnelle Entscheidungen“, erklärt Glawe. „Unsere Unternehmen benötigen dringend Klarheit zu der angekündigten außerordentlichen Wirtschaftshilfe.“ Es müsse Ausgleichszahlungen geben. „Dafür müssen die Regeln beim Bund klar sein, dann kann auch das Land unterstützen.“ denn die im Landtag beschlossenen fünf Prozent Ausgleich on top soll es nur geben, wenn der Bund auch zahlt.

„Wir messen die Politik an ihren Verprechen“

Mit dem Corona-Lockdown mussten Tausende Unternehmen im Land zum zweiten Mal in diesem Jahr schließen. Hotels, Restaurants, Fitnessstudios oder Kinos. „Wir messen die politisch Verantwortlichen jetzt genau an ihren Versprechungen“, erklärt Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV. Allein in seiner Branche seien landesweit 5500 Firmen betroffen. „Die Entschädigungen für die geschlossenen Branchen müssen noch im November kommen“, so Schwarz. „Sonst stehen viele Unternehmen vor dem Aus.“

„Ich bin mit der Arbeit der Bundesregierung nicht zufrieden“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) dazu. Die Landesregierung habe wie vereinbart wegen des Anstiegs der Corona-Infektionen viele Unternehmen geschlossen, „jetzt muss der Bund liefern“. Zunächst müsse den „mittelbar betroffenen Firmen“ geholfen werden.

Von Frank Pubantz